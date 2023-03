Landau – Ladendiebe werden aufbrausend

Mannheim/Ludwigshafen/Heidelberg: Fahrplanwechsel der rnv zum 3. April 2023 – Verbesserung von Abfahrtzeiten und Fahrwegen INSERATKarriere.Mannheim.de Ab Montag, 3. April, treten Fahrplanänderungen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg in Kraft, um die Pünktlichkeit weiter zu verbessern, zuverlässige Anschlüsse zu gewährleisten und der sich ändernden Nachfrage Rechnung zu tragen. In Ludwigshafen geht die Stadtbahnlinie ... Mehr lesen »