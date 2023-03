Heidelberg – Arbeitslosigkeit bleibt konstant

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Beschäftigungszuwachs liegt über Landesschnitt

Im März sind im Agenturbezirk 16.168 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat sind das 84 weniger bei einer stabilen Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent.

Im März liegen neue Zahlen zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung im Bezirk vor. Die Beschäftigung stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Prozent auf 283.346 Personen. Der Zuwachs liegt damit über dem Landesschnitt von 1,5 Prozent. Den größten Zuwachs verzeichnet der Wirtschaftsbereich Information und Kommunikation mit einem Plus von knapp 2.000 Beschäftigten, gefolgt von Dienstleistungen mit rund 1.000 und dem Gesundheitsbereich mit 600. Gleichzeitig sind 3.300 offene Stellen gemeldet, 75 Prozent davon für Fachkräfte.

„Die Beschäftigungszahlen und die offenen Stellen zeigen uns, dass der Arbeitsmarkt weiterhin in vielen Bereichen Fachkräfte braucht“, sagt Janine Stieler, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Heidelberg.

„Für viele Schülerinnen und Schüler steht in nächster Zeit der Schulabschluss an und damit der Einstieg ins Berufsleben. Ich empfehle allen Jugendlichen mit unserer Berufsberatung ins Gespräch zu kommen. Die Berufsberatung begleitet sie auf dem Weg zu einer Ausbildung. Der beste Weg, um sich auszuprobieren und den Beruf zu finden, der zu einem passt, sind aber nach wie vor Praktika“, so Stieler weiter. Dafür bietet sich die Praktikumswoche Heidelberg und Rhein-Neckar ab dem 30. Mai 2023 an – einfach über die Online-Plattform www.praktikumswoche.de anmelden und in fünf Tagen fünf Berufe kennenlernen.

Praktikumswoche Heidelberg und Rhein-Neckar: https://praktikumswoche.de/heidelberg

Der Arbeitsmarkt im März 2023

Arbeitslosenzahl im März:

16.168 (-84 zum Vormonat)

Arbeitslosenzahl im Vorjahresvergleich:

+1.475

Arbeitslosenquote im März:

4,2%

Arbeitslosenquote im Vorjahresmonat

3,8%

Quelle Agentur für Arbeit Heidelberg