Südliche Weinstraße – Wohnraum für Geflüchtete gesucht! Landkreis und Verbandsgemeinden richten Appell an Bürgerinnen und Bürger

Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar

Landrat Dietmar Seefeldt sowie die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Verbandsgemeinden im Landkreis Südliche Weinstraße bitten Hauseigentümer sowie Vermieter dringend, Geflüchteten Wohnraum anzubieten: „Die Kriege in Europa, in Syrien und anderen Ländern dauern an, und es ist nicht absehbar, dass sich das so schnell ändern wird. Neben Geflüchteten aus der Ukraine verzeichnen wir aktuell einen teilweise starken Zustrom aus Syrien, Afghanistan und anderen Ländern. Wir sind in der humanitären Pflicht, die Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, sicher unterzubringen.“

Da mit einer stark steigenden Anzahl an Geflüchteten zu rechnen sei, werde die ohnehin schon angespannte Situation am Wohnungsmarkt an der Südlichen Weinstraße immer prekärer. „Wenn Sie Hauseigentümer oder Vermieter sind und freie Unterkünfte zur Verfügung haben, melden Sie diese bitte an die zuständigen Verbandsgemeinden im Kreis“, so die politisch Verantwortlichen.

Rund 280 Geflüchtete im ersten Halbjahr

Laut einer Prognose des Landes Rheinland-Pfalz werden dem Landkreis im ersten Halbjahr dieses Jahres voraussichtlich rund 280 Geflüchtete zugewiesen, die dann auf die Verbandsgemeinden verteilt werden. In der VG Annweiler am Trifels werden es voraussichtlich rund 40 Personen sein, in der VG Bad Bergzabern rund 60, in der VG Edenkoben rund 50, in der VG Herxheim sowie in der VG Landau-Land jeweils rund 40, in der VG Maikammer rund 20 und in der VG Offenbach an der Queich rund 30 Schutzsuchende. Die Menschen aus der Ukraine sowie Spätaussiedler sind in diesen Zahlen noch nicht eingerechnet. „Die Verbandsgemeinden befinden sich in Sachen Wohnraum am Anschlag. Bitte seien Sie solidarisch und helfen Sie mit, den Menschen eine Unterkunft in Sicherheit zu bieten“, bitten der Kreischef sowie die VG-Bürgermeisterinnen und -Bürgermeister.

Mieterin und damit Geschäftspartnerin der Vermietenden ist in der Regel die zuständige Verbandsgemeindeverwaltung, es sind nicht die Geflüchteten selbst.

Rechtliche Fragen, beispielsweise zu Mietkostenerstattungen, beantworten die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in den Verbandsgemeinden, deren Kontaktdaten im Folgenden aufgelistet sind.

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Marcel Ludwig

Telefon: 06346 301-219

Fax: 06346 30123-219

E-Mail: mludwig@annweiler.rlp.de

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

Stefanie Nerding-Schütz

Telefon: 06343 701-225

Kontaktaufnahme per E-Mail erbeten an: asyl@vgbza.de

Verbandsgemeinde Edenkoben

Susanne Tönnis

Telefon: 06323 959-221

E-Mail: susanne.toennis@vg-edenkoben.de

Verbandsgemeinde Herxheim

Manuela Rimmelspacher

Telefon: 07276 501-220

E-Mail: m.rimmelspacher@herxheim.de

Verbandsgemeinde Landau-Land

Sihame Hlubek

Telefon: 06341 143-179

E-Mail: shlubek@landau-land.de

Verbandsgemeinde Maikammer

Bianca Bardua

Telefon: 06321 5899-19

Fax: 06321 5899 29

E-Mail: bianca.bardua@vg-maikammer.de

Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Alicia Kramer

Telefon: 06348 986-155

E-Mail: asyl@offenbach-queich.de

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße