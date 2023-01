Rhein-Pfalz-Kreis – Sternsinger zu Besuch im Kreishaus

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

Anlässlich des Dreikönigstages besuchten die Sternsinger am Montag, den 9. Januar 2023, das Kreishaus, um die frohe Botschaft von der Geburt Jesu zu überbringen. Die Kinder aus der Pfarrei Hl. Cäcilia aus Ludwigshafen Hemshof-West und Friesenheim, die die heiligen drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar darstellten, brachten unter der Leitung von Jürgen ter Veen Landrat Clemens Körner, dem Kreisbeigeordneten Manfred Gräf und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreisverwaltung die Friedensbotschaft der Weihnacht und den Segen für das Jahr 2023.

Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ steht der Kinderschutz im Fokus der Aktion Dreikönigssingen 2023. Weltweit leiden Kinder unter Gewalt. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind.

In Asien, der Schwerpunktregion der Sternsingeraktion 2023, zeigt das Beispiel der ALIT-Stiftung in Indonesien, wie mit Hilfe der Sternsinger Kinderschutz und Kinderpartizipation gefördert werden. Seit mehr als zwanzig Jahren unterstützt ALIT an mehreren Standorten Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen gefährdet sind oder Opfer von Gewalt wurden. In von ALIT organisierten Präventionskursen lernen junge Menschen, was sie stark macht:Zusammenhalt, Freundschaften, zuverlässige Beziehungen und respektvolle Kommunikation.

Landrat Clemens Körner dankte den Sternsingern aus Ludwigshafen stellvertretend für die vielen Sternsinger im Land für ihr Engagement. “Die Sternsingeraktion ist jedes Jahr eine

große und vielbeachtete Hilfsaktion für Kinder und Jugendliche in ärmeren Regionen der Welt. Ich danke allen Kindern, Jugendlichen und ihren Begleitern in unserem Kreis für ihr Engagement für Gleichaltrige in ärmeren Ländern.” Für ihren Dienst erhielten die Sternsinger eine Spende zur Unterstützung ihres Hilfsprojektes.

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis