Ludwigshafen – BASF-Ausbildung: Zwei digitale Veranstaltungen zur Berufsorientierung im Januar und Februar

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/BASF SE) – Die digitalen Angebote zur Berufsorientierung der BASF-Ausbildung am Standort Ludwigshafen gehen weiter: Passend zu den Halbjahreszeugnissen vieler Schülerinnen und Schüler lädt BASF zu zwei digitalen Veranstaltungen zum Thema Berufsorientierung ein. Die Veranstaltungen im Januar und Februar richten sich exklusiv an Eltern beziehungsweise Lehrkräfte und Berufsberater.



Digitaler Informationsabend für Eltern

Am Mittwoch, 26. Januar, bietet BASF um 18.30 Uhr einen digitalen Informationsabend für Eltern zu dem Thema „Die Rolle der Eltern bei der Berufswahl“ an. Corona-bedingt findet die Veranstaltung digital per Live-Stream statt. Die Veranstaltung richtet sich an alle Eltern, deren Kinder sich beruflich orientieren.

Die Unterstützung der Eltern bei der Berufswahl ist für Jugendliche besonders wichtig – gerade auch während der Corona-Pandemie. Ausbildungsexperten von BASF geben deshalb in einem Vortrag Tipps und Anregungen für die Berufsorientierung von Jugendlichen. Im Anschluss können Eltern den BASF-Mitarbeitenden ihre Fragen stellen.

Zweite digitale Veranstaltung für Lehrkräfte und Berufsberater

Eine zweite Informationsveranstaltung am Mittwoch, 2. Februar, um 17 Uhr richtet sich an alle, die Jugendliche bei ihrer Berufsorientierung beraten – vor allem Lehrkräfte und Berufsberater. Auch diese Veranstaltung findet digital statt.

Mitarbeitende der BASF-Ausbildung zeigen dabei, wie eine gute Berufsberatung trotz Corona funktionieren kann, berichten von Ausbildungsmöglichkeiten bei BASF und beantworten die Fragen der Teilnehmenden.

Wichtig für Interessierte beider Veranstaltungen: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, weshalb eine Anmeldung im Vorfeld unter https://on.basf.com/ausbildung-aktuelles unbedingt erforderlich ist.

Rückfragen zu beiden Veranstaltungen können Interessierte unter 0621/60-97602 oder per Mail an ausbildungsmarketing@basf.com stellen.

BASF-Angebote für Jugendliche

Für Jugendliche bietet BASF zahlreiche eigene Veranstaltungen zur Berufsorientierung an, wie zum Beispiel das Berufe-Speed-Dating am 17. März 2022. Informationen dazu gibt es ebenfalls unter https://on.basf.com/ausbildung-aktuelles