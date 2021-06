Mannheim – IHK: Stabwechsel im Unternehmen erfolgreich planen und gestalten

Mannheim / Mosbach / Neckar-Odenwald-Kreis, 14. Juni 2021. Was geschieht mit meinem Unternehmen nach meiner Zeit? Einen geeigneten Nachfolger zu finden und das Geschäft zu übergeben, in dem so viel Herzblut steckt, fällt oftmals schwer. Gleichzeitig tun andere sich schwer, ein neues Unternehmen zu gründen. Leichter kann es sein, ein bestehendes Unternehmen zu übernehmen. Vorteil der Gründung durch Übernahme: Kunden, Mitarbeiter und Räume sind schon da. Doch für beide Seiten gilt: Jedes Nachfolge- oder Übernahmevorhaben muss gut durchdacht, sorgsam geprüft und aktiv begleitet werden.

Eine Informations- und Netzwerkveranstaltung am 24. Juni 2021 um 18:30 Uhr bringt Übergeber und Übernehmer zusammen. Veranstalter sind die IHK Rhein-Neckar, die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald und die Kreishandwerkerschaft Neckar-Odenwald-Kreis. In Fachvorträgen und Erfahrungsberichten erhalten die Teilnehmer von Experten Antworten auf ihre Fragen rund um die Übergabe bzw. Übernahme eines Unternehmens. Ein Best-Practice-Beispiel vermittelt Nathalie Kletti, Geschäftsführerin der MPDV GmbH in Mosbach, die ihre Nachfolge erfolgreich gemeistert hat. Steuerliche Informationen, erklärt durch Katrin Holzner von der Steuerberatungsgesellschaft WGKK in Mosbach, runden die Veranstaltung ab. Nach den Vorträgen stehen den Teilnehmern IHK-Nachfolge-Experte Christian Schwöbel und Unternehmensförderin Cathleen Göthel für Fragen gerne zur Verfügung.

Das Angebot wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg unterstützt und ist deshalb kostenfrei. Die Veranstaltung wird als Webinar stattfinden. Die Zugangsdaten erhalten die Teilnehmer vor der Veranstaltung per E-Mail. Um Anmeldung bis zum 22. Juni 2021 wird gebeten unter www.rhein-neckar.ihk24.de/event/153150523.