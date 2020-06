Heidelberg – Erste Fernsehshow „Coronline“ der Heidelberger Kulturschaffenden am Sonntag bei RNF mit Toni L, Michael Buselmeier, Heidelberger Sinfoniker und weiteren Künstlern – Drei Sendungen aus dem Theater

Heidelberg / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Regionalen Künstlern in der Krise eine Bühne geben – das ist die Idee hinter der neuesten Aktion des Kulturamts der Stadt Heidelberg in Kooperation mit dem Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF). Unter dem Sendetitel „Coronline“ werden an drei Sendeterminen Fernsehshows ausgestrahlt, die auf der Bühne des Heidelberger Theaters aufgezeichnet wurden. Die erste Ausstrahlung steht nun kurz bevor: am Sonntag, 14. Juni, 20 bis 22 Uhr, wird sie bei RNF gezeigt und ist auch online im Livestream des Senders zu sehen.

Die erste „Coronline“-Show umfasst Auftritte von Hip-Hop-Pionier Toni Landomini (Toni L), der Querflötistin Kathrin Christians und Schriftsteller Ralph Dutli. Außerdem gibt es Performances von Tänzer Jonas Frey, Schauspielerin Charis Nass und Musik von Singer-Songwriter Bischler. Einen Vorgeschmack bietet ein Trailer, der im Internet abgerufen werden kann. Coronline ist ein Projekt im Rahmen der Wirtschaftsoffensive der Stadt Heidelberg zur Unterstützung der Heidelberger Wirtschaft und Kultur in der Corona-Phase.

„Das Ziel der ,Coronline‘-Shows ist es, lokalen Kulturschaffenden in der Corona-Krise eine neue Form der Sichtbarkeit zu geben und so eine Verbindung zwischen Kunst und Publikum zu pflegen. Die Künstlerinnen und Künstler der Stadt und Region Heidelberg spiegeln die kulturelle Vielfalt wider, die es bei uns gibt – und die durch die Pandemie sehr leidet. Die Stadt und das Theater wollen die Lebendigkeit der vielfältigen Heidelberger Kulturszene erhalten und durch diese Krise begleiten. Wir wollen Kulturschaffenden die Sicherheit geben, dass sie weiterhin wertgeschätzt und unterstützt werden – die ,Coronline‘-Shows sind dafür ein Baustein. Wir schlagen damit eine Brücke zwischen dem Publikum, das die Besuche von Kulturveranstaltungen vermisst, und Künstlern, die aktuell keine Auftritte haben“, erklärt Dr. Andrea Edel, Leiterin des Heidelberger Kulturamts.

Die weiteren Termine für die „Coronline“-Shows

Nach der Premiere am 14. Juni wird es noch zwei weitere „Coronline“-Shows bei RNF geben:

„Coronline“ 2, Sonntag, 21. Juni, 20 bis 22 Uhr: mit den Heidelberger Sinfonikern (Timo Jouko Hermann und weitere: Geige, Flöte, Cembalo), Sofie Steinfest (Erzählung), Christina Liakopoyloy (Tanz), Jean-Michel Räber (Theaterautor), Daniel Schirner (Zauberei) und Induskrit (Indische Band)

„Coronline“ 3, Sonntag, 5. Juli, 20 bis 22 Uhr: mit Dominik Baer (Pop), Dorothea Albrecht (Cello), Michael Buselmeier (Erzählung), Lisa Bless (Tanz), Philip Herold (Poetry Slam), Move-D (David Moufang, DJ)

Alle Sendungen sind im Fernsehprogramm des RNF oder online im Livestream (www.rnf.de) zu verfolgen. Hinweise zur Empfangbarkeit von RNF im Kabelnetz, über Satellit, IP-TV oder andere Empfangsarten unter www.rnf.de/empfang.