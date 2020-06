St.Leon-Rot – Auf der #A6 kam es am Mittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall

Heidelberg / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Regionalen Künstlern in der Krise eine Bühne geben – das ist die Idee hinter der neuesten Aktion des Kulturamts der Stadt Heidelberg in Kooperation mit dem Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF). Unter dem Sendetitel „Coronline“ werden an drei Sendeterminen Fernsehshows ausgestrahlt, die auf der Bühne des Heidelberger Theaters aufgezeichnet wurden. Die ... Mehr lesen »