Heidelberg – Plasmazentrum Heidelberg sucht genesene Corona-Patienten

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Plasmazentrum Heidelberg macht einen Spendenaufruf: Gesucht werden genesene COVID-19-Patienten. Ihr Plasma soll in der Forschung Einsatz finden. Antikörper in Blutplasma könnten das Mittel der Wahl sein, um Corona-Patienten zu helfen. Auskurierte Patienten können ihre Spende direkt im Plasmazentrum Heidelberg abgeben.

In der Forschung wird aktuell händeringend Blutplasma gesucht. Das Plasma mit Antikörper wird in der Forschung für mehrere Einsätze benötigt. Erstens, es gibt erste erfolgreiche Tests mit therapeutischem Plasma für die Behandlung von COVID-19-Patienten. Diese könnten helfen, schwer kranken Corona-Patienten, das Leben zu retten. Zweitens, um bereits eingesetzte Corona-Tests von der diagnostischen Industrie zu validieren. Und drittens, um Medikamente und Impfstoffen zu entwickeln.

Aus diesem Grund wendet sich das Plasmazentrum Heidelberg mit einem Spendenanruf an alle auskurierten COVID-19-Patienten aus der Metropolregion Rhein-Neckar. „Bitte schenken Sie uns etwas Ihrer Zeit und spenden Sie uns Ihr Blutplasma. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag für die Forschung und leisten einen solidarischen Beitrag im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Jede Spende zählt“, ruft Oliver Bošnjak, Geschäftsführer des Plasmazentrums Heidelberg, auf.

Das Blutplasma wird für aktuelle Studien eingesetzt. Diese führen ausschließlich renommierte Institute und die diagnostische Industrie durch. Sie dienen maßgeblich dazu, die Ausbreitung des Corona-Virus durch eine gesicherte Diagnostik zu verlangsamen und Therapien für erkrankte Patienten zu entwickeln.

Genesene COVID-19-Patienten können Blutplasma im Plasmazentrum Heidelberg spenden. Die Adresse lautet: Hans-Böckler-Straße 2a in Heidelberg-Weststadt. Bitte melden Sie sich vorab auf der Website corona.plasmazentrum-heidelberg.de, per E-Mail an info@plasmazentrum-heidelberg.de oder telefonisch unter 06221-89466960 an.

Foto: Plasmazentrum Heidelberg.

Plasmazentrum Heidelberg

Das Plasmazentrum Heidelberg hilft dabei, zusammen mit den Spendern Blut- und Plasmaprodukte für Deutschland bereitzustellen und uns somit von internationalen Märkten unabhängiger zu machen. Damit trägt es zur erstklassigen, eigenständigen Plasmaversorgung in Deutschland und Europa bei. Die Gewinnung von Humanplasma ist untrennbar mit Menschen, die dieses spenden, verbunden. Sie leisten mit ihrer Spende einen wertvollen Beitrag zur Herstellung von Testkits für lebensnotwendige Laboruntersuchungen. Das Plasmazentrum Heidelberg bietet den Spendern durch eine freundliche Umgebung und fachkundige, hervorragend geschulte und motivierte Mitarbeiter die Möglichkeit, die Spende angenehm zu gestalten. Voraussetzung für Qualität und Sicherheit für Spender und Produkte sind die Einhaltung der relevanten Gesetze, Richtlinien und Empfehlungen sowie der Einsatz von geeigneten Produktionsmitteln und bestens ausgebildetem Personal. Darüber hinaus sind uns ständige Qualitätskontrollen mit modernsten Prüfverfahren und alle Maßnahmen, die zu einer optimalen Hygiene beitragen, ein besonderes Anliegen. Mehr zum Spendenaufruf des Plasmazentrums Heidelberg: http://corona.plasmazentrum-heidelberg.de/