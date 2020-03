Ludwigshafen – 11-jährige Selina bedankt sich bei Corona-Helfern und rührt zu Tränen!

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Coronavirus breitet sich weiter aus und bestimmt längst den weltweiten Alltag. Aktuelle Zahlen der Infizierten spenden nur selten Trost. Die Bekämpfung der Pandemie ist eine historische Aufgabe, welche nur mit gegenseitiger Unterstützung bewältigt werden kann. Umso wohltuender sind Videos von Menschen aus Sperrzonen, die gemeinschaftlich Lieder anstimmen, um der Quarantäne zu trotzen. Umso erholsamer sind Meldungen aus Spanien, in denen ganze Städte ihren Dank für die Helfer in nächtlichen Beifallsstürmen zum Ausdruck bringen.

Auch die 11-jährige Selina aus Ludwigshafen Maudach hat ihren Dank nun auf besondere Art und Weise ausgedrückt und damit nicht nur Geschäftsleute aus der Region zu Tränen gerührt. Die Schülerin der Maudacher Alfred-Delp-Grundschule nutzte den Unterrichtsausfall, um sich persönlich bei Helferinnen und Helfern zu bedanken, die unbezahlbaren Einsatz leisten, um weiterhin ein Mindestmaß an Normalität zu gewährleisten. Ihren Dank drückte Selina in Form von handgeschriebenen Briefen aus, die an zahlreiche Berufsgruppen adressiert waren, welche durch unermüdliches Engagement einen unschätzbaren Beitrag zum Gemeinwohl leisten.

Die Eckpfeiler des Briefes lesen sich dabei wie folgt:

„Lieber Edeka Krech, […] Ein ganz großes Dankeschön an euch alle. Ich hoffe ihr bleibt gesund. […] Alles wird gut.“

Selinas Mutter ist selbst in einer Maudacher Arztpraxis beschäftigt und derzeit dementsprechend im Dauereinsatz. „Meine Tochter kam auf mich zu und fragte mich, ob und inwieweit wir für den zusätzlichen Einsatz gedankt bekommen.“, schilderte die spürbar stolze Mama den Ursprung der Briefaktion gegenüber www.mrn-news.de. Gemeinsam seien Mutter und Tochter immer weitere Branchen eingefallen, welchen der Dank ausgedrückt werden sollte.



Über die aufbauenden Worte konnten sich allein in Maudach freuen: Edeka Krech, Pasadena Apotheke, Bäckerei Theurer, Schreibwaren Maudach und die örtliche Arztpraxis Graf-Frank. Darüber hinaus bekamen auch zahlreiche Supermärkte, Polizeistationen und Pflegeheime in der Metropolregion entsprechende Briefe. Die Aktion kam durchweg positiv an. Viele Geschäftsleute bedankten sich für die unterstützenden Worte und räumten den Briefen einen Ehrenplatz ein.

Wenn Selina mal groß ist, möchte sie übrigens Polizistin werden. Dies verrät sie gleich im ersten Absatz ihrer Briefe. Die dafür erforderliche Wertschätzung, die gegenseitige Anerkennung und den Respekt bringt Selina dafür schon mit! Danke, Selina, für diese tolle Aktion!