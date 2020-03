Südliche Weinstraße – Landrat Seefeldt appelliert: „Bitte bleiben Sie trotz schönem Wetter im häuslichen Umfeld!“

Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.

Das Wochenende steht vor der Tür und die Wetteraussichten versprechen sonniges und warmes Frühlingswetter. Landrat Dietmar Seefeldt erinnert deshalb noch einmal alle Mitbürgerinnen und Mitbürger an die Gefahr des Coronavirus und bittet jeden, sich möglichst im häuslichen Umfeld aufzuhalten: „Bitte fahren Sie nicht an typische Ausflugsziele in unserem Landkreis. Große Menschenansammlungen müssen wir definitiv vermeiden. Genießen Sie das schöne Wetter zu Hause in ihrem Garten oder auf dem Balkon. Selbstverständlich können Sie auch spazieren gehen, aber bitte halten Sie den bekannten Abstand von mindestens 1,50 Metern zu anderen Menschen ein und setzen Sie sich nicht in Gruppen zum Beispiel vor geschlossene Hütten“, betont der Landrat.

