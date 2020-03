Mannheim – Mitarbeiter der VR Bank Rhein-Neckar eG spenden 15.000 Euro an die Jugendfarm Ludwigshafen

Mannheim/Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

Erlös des Weihnachtsmarktes überreicht

Mitarbeiter der VR Bank Rhein-Neckar besuchten die Jugendfarm in Ludwigshafen-Pfingstweide und überreichten dem ersten Vorsitzenden des Vorstands Dr. Christian Dietz einen Spenden-scheck in Höhe von 15.00 Euro. Diese Summe ist das Ergebnis des 15. Benefiz-Weihnachtsmarktes, der am 27. und 28. November vergangenen Jahres im VolksbankHaus in der Augustaanlage in Mannheim stattgefunden hat. Jährlich richten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Adventszeit in Eigenregie einen Weihnachtsmarkt aus. Durch das beachtliche Engagement der Bankmitarbeiter konnten mittlerweile über 220.000 Euro an gemeinnützige Vereine und Organisationen überreicht werden. Bei der Übergabe des symbolischen Spendenschecks durch das Weihnachtsmarktteam der VR Bank bedankte sich Dietz: „Wir freuen uns riesig über die Unterstützung und sind somit einem unserer finanziellen Großprojekte nähergekommen. Aktuell durchstöbern wir verschiedene Spielplatzkataloge für einen neuen Kletterturm und hoffen, dass dieser bis zum Spätsommer realisiert werden kann.“

Das Weihnachtsmarktteam der VR Bank Rhein-Neckar hat sich bewusst für die Jugendfarm Ludwigshafen entschieden. Bereits seit 1976 werden auf der Jugendfarm unter professioneller pädagogischer Anleitung Kinder und Jugendliche auf dem Weg zu verantwortungsbewussten jungen Menschen begleitet. Durch die aktive Arbeit in der Natur, im Garten und mit den Tieren werden Beziehungen gepflegt, Verantwortung gelernt und Rücksichtnahme geübt.



v.l.n.r.: VR-Bank Mitarbeiter Karlheinz Lohnert, Marcus Hetterich und Sabine Ewald überreichen den Spendenscheck an den Vorsitzenden des Fördervereins Dr. Christian Dietz.

Die VR Bank Rhein-Neckar eG ist die mit Abstand größte genossenschaftlich organisierte Bank in der Metropolregion Rhein-Neckar. Sie zählt über 87.000 Mitglieder und unterhält in ihrem Geschäftsgebiet über 40 Filialen. Mit 4,1 Milliarden Euro Bilanzsumme, einem Kreditvolumen von 2 Milliarden Euro und Einlagen von 3,4 Milliarden Euro gehört die VR Bank Rhein-Neckar eG zu den größten unter 950 Volksbanken und Raiffeisenbanken in Deutschland. Mit 663 Mitarbeitern, davon 50 Auszubildende, ist sie zudem ein bedeutend regionaler Arbeitgeber.

Die VR Bank Rhein-Neckar eG steht als führende Kreditgenossenschaft in der Metropolregion mit namhaften Finanzpartnern wie der Bausparkasse Schwäbisch Hall, der Union-Investment oder der R+V Versicherung in enger Verbindung und ist so leistungsfähiger Maßstab für Kundenorientierung und Kundennähe.