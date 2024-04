Mannheim – Rayk Oemus-Diehl wird neuer UMM-Pflegedirektor

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Universitätsklinikum Mannheim hat einen neuen Pflegedirektor: Rayk Oemus-Diehl übernimmt zum 15. Mai die Pflegedirektion. Der 44-jährige Krankenpfleger, Diplom-Pflegewirt und Coach leitet dann rund 1.300 Mitglieder des UMM-Pflegteams, die in etwa 50 Stationen, OP- und Funktions-Bereichen Patientinnen und Patienten versorgen.

Oemus-Diehl wechselt an die UMM vom Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim, wo er 5 Jahre lang als Pflegedirektor tätig war. Daneben steuerte er als Mitglied der Klinikbetriebsleitung gemeinsam mit Geschäftsführung und Ärztlichem Direktor die strategische Ausrichtung der Klinik. In dieser Zeit bewältigte er mit seinem Team Herausforderungen wie die Coronavirus-Pandemie und richtete gleichzeitig den Pflegebereich der Klinik strategisch neu aus. Unter anderem legte er dabei Schwerpunkte darauf, die Ausbildung im Haus zu stärken und die Perspektiven für examinierte Pflegekräfte zu verbessern. Ebenso arbeitete er daran, die Qualitätsentwicklung, Akademisierung und Digitalisierung in der Pflege voranzutreiben.

Seine Laufbahn ist eng verknüpft mit dem Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD), dem Rayk Oemus-Diehl auch als Pflegedirektor in Heppenheim weiter als abgeordneter Mitarbeiter angehörte. Nach der Ausbildung am UKHD erwarb er mehrjährige Krankenpflege-Erfahrung in der Neurologischen Intensivmedizin sowie in der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. Ab 2011 war er als stations-übergreifende Leitung in der Kopfklinik des UKHD tätig, zuletzt als Kommissarischer Leiter der Pflege- und Funktionsbereiche. Berufsbegleitend absolvierte Oemus-Diehl ein Studium in Pflegemanagement sowie eine Ausbildung als Coach und Berater.

Quelle: Universitätsmedizin Mannheim