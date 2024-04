Sandhausen – “Unser Spiel, unsere Verantwortung”

Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar – Aktionsspieltag Klimaschutz beim SV Sandhausen

Im April 2024 beteiligen sich elf Klubs der 3. Liga am Aktionsspieltag

Klimaschutz. Die Vereine haben sich zusammengefunden, um gemeinsam das

Thema Klimaschutz in der 3. Liga zu verankern.

Im Rahmen des Freitagabendspiels gegen Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld ist der SV

Sandhausen mit von der Partie. Ebenfalls eingebunden ist Achat Hotels, die den

Aktionsspieltag als Sponsor of the Day unterstützen.

Der Spieltag steht unter dem Motto “Unser Spiel, unsere Verantwortung”.

Dieser Leitsatz spiegelt die zentrale Idee hinter der Initiative wider:

Es geht um die gemeinsame Verantwortung der Fußballgemeinschaft der 3. Liga für den

Klima- und Umweltschutz. Der Aktionsspieltag zielt darauf ab, das

Bewusstsein für Klimaschutz im Fußball weiter zu schärfen und konkrete

Schritte zur Reduzierung der ökologischen Fußabdrücke der teilnehmenden

Klubs und ihrer Fans zu fördern. Mit dieser Ausgangslage bringt sich der SVS im

Namen des Klima- und Umweltschutzes mit diversen Aktionen ein:

Spendenaktion: 100.000 Bäume für Baden-Württemberg

Der SVS unterstützt ein ausgewähltes Aufforstungsprojekt aus der Region: So

wird die Becherspende des Spiels gegen Arminia Bielefeld für die Nussbaum

Stiftung in Zusammenarbeit mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V.

genutzt: Die beiden Organisationen wollen bis 2030 100.000 Bäume in Baden-

Württemberg pflanzen.

Clean-Up im Hardtwald

Um der Natur zu helfen, gilt es neben der Schaffung neuer Lebensräume auch,

bestehende Gebiete zu unterstützen. Um im nahegelegenen Hardtwald selbst

mit anzupacken, lädt der SVS am Montag, den 22. April, seine Fans dazu ein,

liegengebliebenen und illegal entsorgten Müll im Hardtwald rund um das GP

Stadion aus der Natur zu entfernen. Los geht es um 17:30 Uhr am Fanshop. Die

Ausrüstung stellt der Verein, für eine kleine Verpflegung ist im Nachgang an die

Sammlung ebenfalls gesorgt.

Entsorgung alter Fahrradschläuche mit der Schwalbe-Recycling-Aktion

In Zusammenarbeit mit der Firma Schwalbe und dem Fahrradcenter Veloland

Brand aus Wiesloch haben Fans am GP Stadion am Hardtwald die Möglichkeit,

ihre alten Fahrradreifen und -schläuche zum Spiel mitzubringen. Diese werden

dann in Boxen von Schwalbe gesammelt und weiterverwertet. Diese Initiative

unterstreicht, wie wichtig Recycling und nachhaltige Mobilitätslösungen sind,

um den Umwelteinfluss eines Klubs zu verringern.

Schwalbe übernimmt Verantwortung für seine Produkte – über deren

Lebenszyklus hinaus. Mit dem Schwalbe Recycling System kümmert sich

Schwalbe als bislang einziger Hersteller um die Rückführung von Schläuchen

und Reifen, um diese anschließend zu recyceln und in neuen Produkten

wiederzuverwenden. Die Rückführung von beiden Produkten läuft direkt über

den Fahrrad-Fachhandel oder am Aktionsspieltag im GP Stadion am

Hardtwald. Das Recycling von Reifen und Schläuchen, das Schwalbe als

weltweit erster Hersteller betreibt, spart so große Mengen an Energie und

Emission ein.

Fans können rund um das Spiel gegen Arminia Bielefeld die Fahrradreifen und

-schläuche in den Behälter auf dem Stadionvorplatz entsorgen. Der Container

wird eine Woche lang, von Mittwoch, den 17. April bis zum Mittwoch, den 24.

April, am Hardtwald bleiben. Die Fahrradschläuche können in der Zeit auch im

Fanshop abgegeben werden.

Hardtwald-Campus zu Besuch bei Achat Hotels in Bad Dürkheim

Eine Woche nach dem Aktionsspieltag ist das Maßnahmenpaket des SVS noch

immer nicht aufgebraucht: In Kooperation mit Achat Hotels und Acker e. V.

erfahren 20 junge Kicker im Alter von 12 und 13 Jahren von zwei Ackercoaches

mehr zum Umgang mit Nutzpflanzen im heimischen Garten und lernen, wie

sich Hochbeete kreativ gestalten und sinnvoll befüllen lassen.

Der diesjährige Aktionstag, der mit der Unterstützung von elevengreen

durchgeführt wird, soll nur ein Auftakt sein. Das große Ziel ist es, den

Klimaschutz in den kommenden Jahren nicht nur in der 3. Liga und im

Profifußball, sondern auch im Amateur- und Breitensport weiterzuentwickeln

und durch Aktionen und Angebote nachhaltig zu etablieren. Elevengreen ist ein

Start-up, das von Arminia-Profi Mael Corboz gegründet wurde.

Quelle: Bild: SV Sandhausen