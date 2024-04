Ludwigshafen – Aktionswoche Kindertagespflege in Ludwigshafen vom 15.04.-21.04.2024 Jubiläum – 50 Jahre Kindertagespflege

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Zum sechsten Mal koordiniert der Bundesverband für Kindertagespflege die Aktionswoche „Gut betreut in Kindertagespflege“, die vom 15.04.-21.04.2024 stattfindet.

Wie in den Vorjahren ist das Ziel, der Öffentlichkeit näher zu bringen, was Kindertagespflege ist, was sie leistet, wie Kindertagespflegepersonen arbeiten und welche Herausforderungen bestehen.

Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine qualitativ hochwertige, familienähnliche und

bindungsbezogene Betreuung in einer kleinen beständigen Gruppe aus. Der ruhige überschaubare

Rahmen, das individuelle Eingehen auf die kindlichen Bedürfnisse und die enge partnerschaftliche

Zusammenarbeit mit den Eltern sind nur wenige weitere Vorteile, die nicht nur Wissenschaftler als

gute Bedingungen für Kleinkinder im unter 3 Jahren befürworten, sondern auch die Stadt

Ludwigshafen hat dies schon längst erkannt und fördert die Kindertagespflege.

Seit 25 Jahren gibt es die Kindertagespflege schon in Ludwigshafen. Hier bieten mittlerweile ca. 90

Kindertagespflegepersonen mit ihren verschiedenen Konzepten und vielfältigen Angeboten eine

qualitative und hochwertige Betreuung an.

Um auf diese Vielfalt aufmerksam zu machen und um mehr Wertschätzung in Politik und Gesellschaft

zu bekommen, sind vom 15.04.- 19.04.2024 die politischen Vertreter Ludwigshafens zu Tagen der

offenen Türen eingeladen. Für Kinder und Familien gibt es am 17.04. 2024 von 15:30 Uhr – 16:30 Uhr

in der Stadtteilbibliothek Lu-Oggersheim eine Vorleseaktion in der Bibliothek. Eine weitere Aktion

“Alltagshelden, wir lieben die Müllabfuhr” in der Kindertagespflege, wird in einer

Projektphasenarbeit mit den Tageskindern und deren Kindertagespflegepersonen durchgeführt.

Quelle: Deutscher Kinderschutzbund

Ortsverband Ludwigshafen e.V.