Mannheim – BUGA-23-Bäume werden im Stadtgebiet gepflanzt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Rund 1.500 der Zukunftsbäume, die zuvor auf dem Gelände der Bundesgartenschau standen, pflanzt der Stadtraumservice Mannheim seit Oktober 2023 nach und nach im Stadtgebiet aus. Einen dieser Bäume, eine Hainbuche, pflanzten Oberbürgermeister Christian Specht, Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell, BUGA-23-Geschäftsführer Michael Schnellbach und Stadtraumservice-Leiter Markus Roeingh heute in der Bürgermeister-Fuchs-Straße (Neckarstadt-West).

1.000 neue Bäume pro Jahr

Ab dem kommenden Winterhalbjahr 2024/25 will der Stadtraumservice jährlich rund 1.000 Bäume pflanzen. Zum Vergleich: Von 2015 bis 2020 wurden pro Jahr rund 300 Bäume gepflanzt, davor waren es im Schnitt weniger als 300. „Mit der Baumpflanzung bringen wir die BUGA-Bäume auch in die Stadtteile“, erklärte Oberbürgermeister Christian Specht. „Durch die heißen und trockenen Sommer in den letzten Jahren und durch die häufigeren Stürme fallen mehr Bäume aus als früher. Damit der Stadtraumservice diese Steigerung schafft, hat der Gemeinderat mehr Geld und Personal bewilligt.“ 2022 hat der Stadtraumservice bereits 502 Bäume gepflanzt, 2023 waren es 750.

Bäume sind Lebensqualität

Warum die Stadt Mannheim auf Bäume so viel Wert legt, erklärte Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell: „Bäume kühlen die Luft im Sommer ab und filtern Feinstaub. Sie sind Lebensraum für Insekten, Vögel und andere Tiere, verschönern das Stadtbild und steigern nachweislich das Wohlbefinden. Für die Lebensqualität in Mannheim kann man die Bedeutung von Bäumen kaum hoch genug einschätzen. Auch für den Klimaschutz sind sie wichtig, denn Bäume binden CO2.“

„Bis Oktober 2023 standen die Bäume auf dem Spinelli-Gelände. Sie haben dort Schatten gespendet und zu einer erfolgreichen BUGA 23 beigetragen. Die Bäume werden unter anderem deshalb verpflanzt, damit der Grünzug Nordost seine Funktion als Frischluft-Korridor erfüllen und die frische Luft ungehindert in die Mannheimer Innenstadt gelangen kann. Gleichzeitig lebt die BUGA so in unserer Stadt weiter“, so BUGA-23-Geschäftsführer Michael Schnellbach.

Foto:Erste Bürgermeisterin Prof.Dr.Pretzell und Oberbürgermeister Christian Specht in Neckarstadt-West.

Quelle Text und Foto Stadt Mannheim