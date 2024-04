Neustadt – SPD Mußbach nominiert Simone Eisele

Neustadt / Mußbach / Metropolregion Rhein-Neckar. „Mußbach ist meine Heimat, mit der ich eng verbunden bin. Bereits in der Jugend durfte ich als Weinprinzessin meinen Heimatort repräsentieren. Seitdem bringe ich mich aktiv ins Ortsgeschehen ein“, informierte Simone Eisele auf der Mitgliederversammlung der SPD Mußbach in der vergangenen Woche. Auf dieser Versammlung nominierten die Mußbacher Genossinnen und Genossen einstimmig Eisele, die keiner Partei angehört, als Kandidatin für die Wahl der Ortsvorsteherin im Juni. In verschiedenen Funktionen habe sie den Ort bereits unterstützt, so Eisele. Ob als Schulelternsprecherin oder beim Weihnachtsmarkt der Nächstenliebe, sowie aktuell bei den Freunden der Feuerwehr Mußbach; es sei ihr wichtig, ihren Beitrag für Mußbach zu leisten.

Simone Eisele ist geborene Mußbacherin. Nach einer Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Sparkasse Rhein-Haardt folgte ein Studium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Mannheim mit dem Abschluss zur Betriebswirtin VWA. Seit 2016 ist die Ortsvorsteherkandidatin selbstständig und führt seit 2018 einen eigenen Büro- und Vereinsservice Eisele in Mußbach. In dieser Funktion unterstützt sie auch die Betreuenden Grundschulen in Neustadt und vielen Ortsteilen. „Damit habe ich auch viel Erfahrung und Kontakte in der Neustadter Stadtverwaltung, eine Erfahrung, die mir als Ortsvorsteherin und dem Ort nützlich sein wird“, so Eisele.

„Ich setze mich für den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft ein und möchte traditionelle Feste, wie das Eselshautfest erhalten und die Vereine unterstützen, die Attraktivität der Mußbacher Johanneskerwe zu verbessern“, begründet sie ihre Kandidatur. Nach einigen Projekten gefragt, die sie angehen möchte, nannte die Kandidatin zum Beispiel die Schaffung einer Hundewiese Neustadt und die Wiederöffnung des direkten Zugangs zum Ordenswald.

Neben der Nominierung einer Kandidatin für das Amt der Ortsvorsteherin wählte der SPD Ortsverband Mußbach am vergangenen Donnerstag seine Liste für die Wahl des Ortsbeirats. Angeführt wird die Liste von Simone Eisele (parteilos). Ihr folgen Mira Walter, Susanne Stürtz, Volker Ruck, Lars Walter (parteilos), Yvonne Steingötter-Probst (parteilos), Frank Schwarz, Klaus Koch und Wolfgang Kinne.

Als Beispielprojekte für das Wahlprogramm dieser Liste nannte Ortsgruppensprecherin Susanne Stürtz die Schaffung eines Ortes, der generationsübergreifend den Austausch und das Miteinander fördert, sowie den Erhalt und den Ausbau traditioneller Mußbacher Feste.

