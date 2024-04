Landau – Vortrag „Kampf ums Wasser“ und Lesung „Kindheitsträume“ – Landauer Büchereitage freuen sich im April auf viele Besucherinnen und Besucher

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die 40. Landauer Büchereitage sind in vollem Gange und bieten Interessierten jede Menge unterschiedlicher kultureller Erlebnisse. Im April sind das:

Am Donnerstag, 11. April, informiert der Landschaftsschutz- und Naturschutzexperte Kurt von Nida über den „Kampf ums Wasser“. In seinem Vortrag zeigt er die existenzbedrohende Entwicklung beim Thema Wasser in der Landschaft auf. Diese erfordert angesichts des Klimawandels mit vielen Dürrephasen und immer häufigeren Starkregenereignissen dringend umfassende Maßnahmen zur Anpassung. Dabei beginnt der „Kampf ums Wasser“ mit vielen verschiedenen Interessen, wie das vorhandene Wasser genutzt werden soll, während Wasser gleichzeitig eine schwindende Ressource ist. Besonders die Opferung von Feuchtgebieten durch Entwässerung und die Kanalisierung der Fließgewässer seit 100 Jahren rächen sich heute.

Beginn in der Stadtbibliothek am Heinrich-Heine-Platz ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Um Anmeldung wird gebeten. Diese ist möglich: per E-Mail an stadtbibliothek@landau.de oder während der regulären Öffnungszeiten persönlich bzw. telefonisch unter 0 63 41/13 43 20. Zurück in die Kindheit geht es dann am Mittwoch, 17. April. Die Lesung aus „Kindheitsträume. Pfälzer Autorinnen und Autoren erinnern sich.“ mit Mitgliedern des Literarischen Vereins der Pfalz findet ab 19 Uhr in den Räumlichkeiten der Buchhandlung BücherKnecht in der Theaterstraße 11 statt. Die Autorinnen und Autoren Lilo Beil (Birkenau), Wolfgang Diehl (Landau), Ursula Dörler (Stelzenberg), Maria Theresia Gauß (Wörth), Ulrike Grömling (Speyer) und Lothar Seidler (Heidelberg) lesen dabei aus ihren bewegten Kindheitstagen: vom Leben auf dem Bauernhof und im Pfarrhaus, von den Erfahrungen mit der Verwandtschaft sowie mit dem ersten Lesen und Schreiben. Es war eine Welt, die einerseits in dieser Form bei uns nicht mehr existiert, in anderen Bereichen dagegen erstaunlich gleich geblieben ist.

Der Eintritt für diese Entdeckungsreise in der analogen Zeit Maschine ist frei. Anmeldungen nimmt die Buchhandlung unter info@buecherknecht.de, 0 63 41/8 94 08 oder direkt im Laden entgegen. Weitere Informationen zum Programm der Büchereitage sind im Internet unter https://opac.landau.de/Veranstaltungen zu finden.

Quelle: Wellhöfer Verlag