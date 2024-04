Landau – Raubüberfall auf Seniorin auf einem Supermarktparkplatz

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am 03.04.2024 wollte eine 80-jährige Geschädigte gegen 16 Uhr mit ihrem PKW von einem Parkplatz eines Supermarktes in der Maximilianstraße in Landau wegfahren. Plötzlich öffnete eine männliche Person die Beifahrertür und setzte sich auf den Beifahrersitz. Unter Vorhalt eines Messers wurde Bargeld gefordert. Die Geschädigte händigte daraufhin einen Bargeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich aus. Daraufhin flüchtete der Täter. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte ein 41-Jähriger im Bereich des Hauptbahnhofes kontrolliert werden, welcher auf die Personenbeschreibung passte. Er verstrickte sich in Widersprüche und wurde letztlich vorläufig zwecks Vorführung am Folgetag festgenommen. Zu allem Überfluss konnte bei ihm eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen schwerer räuberischer Erpressung sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

