Kirchheimbolanden – Tipp für Mountainbiker: „Große und kleine Stumpfwaldtour“ am 21. April

Kirchheimbolanden/Metropolregion Rhein-Neckar. Wir vertreiben den Winter mit zwei schönen Touren durch den Stumpfwald. Am Sonntag, den 21. April 2024 bietet der Donnersberg-Touristik-Verband zusammen mit den Stumpfwaldbikern vom RV Kerzenheim zwei geführte Mountainbike-Touren durch den „Stumpfwald“ an. Abfahrt ist um 10.00 Uhr an der Mehrzweckhalle in Kerzenheim (An der Haardt). Die Touren bieten auf einer Länge von 24 Kilometern (ca. 400 Höhenmeter) oder 48 Kilometern (ca. 900 Höhenmeter) viel Abwechslung und interessante Sehenswürdigkeiten. Im Streckenverlauf wird bei beiden Touren eine Verpflegungsstelle mit warmen Getränken und kleinen Snacks angefahren. Die Geschwindigkeit wird der jeweiligen Gruppe angepasst. Trotz unterschiedlicher Routen starten beide Gruppen zeitgleich. Duschmöglichkeiten und ein Bikewaschplatz sind vorhanden und zum Abschluss gibt es noch für alle Hungrigen eine Portion Spaghetti Bolognese. Helm und Radhandschuhe sind erforderlich, eine Radbrille wird empfohlen. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 8 € pro Person. Anmeldungen bitte per Mail an Stumpfwaldbiker@gmx.de oder telefonisch unter 06352/1712.

