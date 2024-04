Frankenthal – Vom Festhalten und Loslassen Neue Ausstellung von Barbara Guthy und Soana Schüler im Kunsthaus Fotografien von LandArt, Objekte, Skulpturen, Malerei

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Ab Samstag, 6. April ist im Kunsthaus Frankenthal die Ausstellung „Vom Festhalten und Los-

lassen, Fotografie von LandArt, Objekte, Skulpturen und Malerei“ von Barbara Guthy und

So-ana Schüler zu sehen. Die Vernissage findet am Freitag, 5. April um 19 Uhr statt.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer wird die Ausstellung eröffnen. Die Laudatio hält Amelie

M. Klein, Direktorin des Kunstvereins Ludwigshafen. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung

von Elke Wunderle.

Über die Ausstellung

Die Faszination der Arbeit mit Naturmaterial hat die Bildhauerin Barbara Guthy und die Male-

rin Soana Schüler vor mehr als 20 Jahren zusammengeführt. Ihre LandArt-Installationen er-

zählen vom ewigen Fließen der Zeit und besonderen Aspekten von Material und Naturort. In

ihren gemeinsamen Werken in der Natur wird sichtbar, was in Wirklichkeit ein Grundprinzip

des Lebens ist: die stete Veränderung. Diese Unausweichlichkeit, dass nichts bleibt wie es

ist, haben die beiden Heidelberger Künstlerinnen schon früh zum zentralen Inhalt ihrer Arbeit

gemacht.

Neben größeren Installationen wie bei der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim oder im

französischen Botanischen Garten von Marnay-sur-Seine zeigt die Ausstellung auch kleinere

Werke, die in Deutschland und dem angrenzenden Europa entstanden sind. Bei den

Objekten für den Innenraum experimentieren die Künstlerinnen mit der Transformation von

Naturmaterial, z.B. durch Verkohlen, in Kombination mit Bienenwachs oder anderen

Naturstoffen wie Wurzeln. Dabei geht es um die Wahrnehmung der Unterschiede im

Gleichen und das besondere Verständnis des Flüchtigen. Die Objekte behaupten sich als

fragile Gebilde in stiller Präsenz im Raum – konzentriert auf das Wesentliche der Gestalt und

unendlich zart in ihrer Beschaffenheit.

Bildhauerische Schwerpunkte bei den organisch-abstrakten Holz- und Steinskulpturen von

Barbara Guthy liegen im Spiel mit individuellen Materialbesonderheiten.

Soana Schüler abstrahiert in ihren farbstarken Bildern Formen und Strukturen, deren

bewegte Oberflächen die Betrachtenden auf kleinste Details lenken.

Über die Künstlerinnen

Barbara Guthy geboren in Ulm, ist seit 2002 freischaffende Stein- und Holzbildhauerin,

LandArt-Künstlerin und Fotografin sowie Dozentin für Holz- und Steinbildhauerei. Malerin

Soana Schüler wurde in Weil am Rhein geboren, ist Naturpädagogin und Dozentin mit

Schwerpunkt LandArt. Seit 2002 arbeitet sie als freischaffende Künstlerin in LandArt und

Malerei.

Begleitprogramm: Tanzworkshop und ArtTalk

Im Rahmen der Ausstellung wird am Samstag, 13. April von 11.30 bis 13.30 ein

Tanzimprovisationsworkshop angeboten. Unter der Leitung des Künstlerduos Miriam Markl

und Amelia Eisen tauchen die Teilnehmenden in die Welt der verkörperten

Kunstinterpretation ein und sind eingeladen, sich durch Tanz mit den ausgestellten

Kunstwerken zu verbinden. Durch das Zusammenspiel von Bewegung und Beobachtung

werden die Werke mithilfe angeleiteter Improvisationsaufgaben erkundet und nach

persönlichen Verbindungen geforscht. Ziel des Workshops ist es, neue Wege kennen zu

lernen, die über die traditionellen Methoden der Kunstbetrachtung hinausgehen. Der

Schwerpunkt liegt auf der Wahrnehmung und dem freien tänzerischen Ausdruck als Antwort

auf die ausgestellten Werke.

Der Workshop beinhaltet unter anderem Übungen aus der Bewegungs- und

Wahrnehmungspraxis „Peripheral Vision“, die Miriam Markl und Amelia Eisen während ihrer

Residenzen bei Sìm Residency und Dansverkstadid in Island entwickelten.

Es sind keine tänzerischen Vorkenntnisse erforderlich – dieser Workshop ist offen für alle, die

spielerisch erleben möchten, wie wir von bildender Kunst bewegt werden können. Um

Anmeldung wird per E-Mail an markl.miriam@posteo.de gebeten. Die Teilnahmegebühr

kann hier ebenfalls erfragt werden.

Am Sonntag, 5. Mai, 11 Uhr, findet im Kunsthaus ein „ArtTalk“ mit Barbara Guthy und Soana

Schüler statt. Die beiden Künstlerinnen stehen auch für Fragen zur Ausstellung bereit. Der

Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten der Ausstellung

„Vom Festhalten und Loslassen“ ist bis einschließlich Sonntag, 12. Mai zu sehen: mittwochs

bis samstags von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine

Voranmeldung nicht erforderlich.

Kunsthaus Frankenthal

Mina-Karcher-Platz 42a

67227 Frankenthal (Pfalz)

Telefon (06233) 89-456

www.frankenthal.de/kunsthaus

Öffnungszeiten

Mittwoch bis Samstag 14 bis 18 Uhr

Sonntag 11 bis 18 Uhr

Voranmeldung nicht erforderlich.

Parkmöglichkeiten

Bitte nutzen Sie die Parkmöglichkeiten am CongressForum (Fußweg 200 Meter).

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)