Frankenthal – Stadtklinik Andor Toth seit heute neuer Klinikdirektor

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer begrüßte heute den neuen Klinikdirektor Andor Toth. Nach einem einstündigen Gespräch im Rathaus fuhren die Herren in die Frankenthaler Stadtklinik. Dort besuchten beide zusammen mit dem Direktorium der Stadtklinik die Personalversammlung und Dr. med. Andor Toth MBA stellte sich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor.



„Wir freuen uns mit Andor Toth einen erfahrenen Krankenhausmanager gewonnen zu haben, der sowohl die wirtschaftliche Situation des Hauses im Blick behält, aber auch die medizinische Seite beurteilen kann“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer: „Wir wünschen Andor Toth einen guten Start und heißen ihn in der Stadtklinik herzlich willkommen.“

„Ich freue mich darauf, zusammen mit den Mitarbeitenden der Stadtklinik in dem dynamischen Gesundheitsmarkt das Haus weiterzuentwickeln und es auch wieder wirtschaftlich und zukunftsfähig aufzustellen“, so der 58-jährige Mediziner Dr. Andor Toth.

Neuer Kaufmännischer Direktor Dr. Andor Toth

Nach seinen beruflichen Einstiegsjahren als Kliniker übernahm der gebürtige Erlanger 2003 die Leitung für das Zentrale Case Management in den Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH und ab 2008 für die Rhön Kliniken AG im Klinikum Pforzheim.

Von 2009 bis 2013 hatte Andor Toth (Jahrgang 1965) die Geschäftsführung des SRH Kurpfalzkrankenhauses Heidelberg und des SRH Fachkrankenhauses Neckargmünd inne. Im Anschluss folgten Führungspositionen als Prokurist in der regionalen Gesundheitsholding Heilbronn-Franken GmbH mit dem Schwerpunkt medizinische Leistungs- und Unternehmensentwicklung und als Geschäftsführer und Gesellschafter in der Hohenloher Krankenhaus gGmbH und Hohenloher Seniorenbetreuung gGmbH.

Ab 2017 leitete Dr. Andor Toth für die Deutsche Rentenversicherung Bund als kaufmännischer Direktor die Reha-Klinik Taubertal in Bad Mergentheim. 2020 kehrte er wieder in die Krankenhauslandschaft zurück und übernahm die Geschäftsführung des SRH Krankenhauses Oberndorf am Neckar. Dr. Toth lebt im Hohenlohekreis.

Sein Ziel ist die Erhaltung der Patientenversorgung in Frankenthal durch die Standortsicherung, sowie die Stärkung der wirtschaftlichen Basis des Hauses.

Einstellung

Über die Einstellung von Andor Toth hat der Stadtrat mit Krankenhausausschuss bereits am 4. Oktober 2023 positiv beraten. Gleichzeitig ist Andor Toth auch Betriebsleiter des neu gegründeten städtischen Eigenbetriebs Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) an der Stadtklinik.

Hintergrund

Die Stadt Frankenthal ist Trägerin der Frankenthaler Stadtklinik. Sie ist eine Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Sondervermögen mit Sonderrechnung) über deren wirtschaftliche Daten vollständige Transparenz herrscht. Die wirtschaftlichen Zahlen (Umsätze) aus den Tätigkeiten sind dem Stadtrat bekannt. Die Stadtklinik Service GmbH, gegründet 2004, deckt die tertiären Bereiche der Stadtklinik ab. Dazu gehört die Versorgung rund um den Patienten, Reinigung, die öffentliche Cafeteria, Kantine, Küche, Catering und Partyservice. Außerdem hat die Stadt Frankenthal Eigenbetrieb Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) an der Stadtklinik gegründet.

Die Frankenthaler Stadtklinik wird zusammen mit einem Ärztlichen Direktor, Yann Asbeck, und einem Pflegedirektor, Oliver Hannappel, geführt.

Andor Toth übernimmt das Amt von Björn Walter, der die Klinik nach dem Weggang von Monika Röther seit Frühjahr 2023 kommissarisch leitet.

Das neue Direktorium

Andor Toth, Kaufmännischer Direktor

Björn Walter, stellvertr. Kaufmännischer Direktor

Yann Asbeck, Ärztlicher Direktor (Vertretung: Matthias Münch)

Oliver Hannappel, Pflegedirektor

Quelle Stadt Frankenthal