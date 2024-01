Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Lisa Klink und Markus Bohlender neue Vorsitzende des Vorstandes der Stiftung der VR Bank Südpfalz – Bankstiftung feiert 25-jähriges Bestehen

Lisa Klink, Geschäftsführerin der VR Betriebsservice GmbH, und Markus Bohlender, Private Banking-Berater der VR Bank Südpfalz und zertifizierter Stiftungsberater, wurden neu in den Vorstand der Stiftung der VR Bank Südpfalz berufen. Neben Klink als Vorsitzende des Gremiums und Bohlender als ihr Stellvertreter gehören weiterhin die Bankvorstände Christoph Ochs, Jürgen Büchler und Clifford Jordan sowie der Aufsichtsratsvorsitzende der Bank Wolfgang Wiesner und sein Stellvertreter Thomas Ehl dem siebenköpfigen Stiftungsvorstand an.

Im Interview mit den neuen Vorsitzenden des Stiftungsvorstandes:

Sind Stiftungen noch zeitgemäß in dieser komplexen und schnelllebigen Gesellschaft? Klink: Absolut, das Stiften ist heute genauso relevant wie eh und je. In einer sich wandelnden Welt sind gemeinnützige Initiativen ganz entscheidend, um positive Veränderungen zu bewirken. Stiftungen sind und bleiben ein Zukunftsmodell.

Haben die Menschen überhaupt Interesse daran,mit ihrem Vermögen über den Tod hinaus etwas auf der Welt zu bewirken? Bohlender: Viele Menschen haben den Wunsch, ihr Erbe und ihre Überzeugungen weiterzugeben – sei es in Form von Wissen, Ideen und natürlich auch Vermögen. Dies drückt sich oft in gemeinnützigen Handlungen, Stiftungen oder sozialem Engagement aus. Stifter möchte das, was Ihnen im Leben viel bedeutet oder gegeben hat, weiterhin erhalten. Es ist für viele Menschen ein großes Bedürfnis begleitet von einem guten Gefühl, Spuren zu hinterlassen.

Wie sieht das Zustiften in die Dachstiftung der VR Bank Südpfalz aus und warum ist dies für viele eine attraktive Option? Bohlender: Das Zustiften in unsere Dachstiftung ermöglicht es Menschen, ihr Vermögen für einen bestimmten Zweck nachhaltig zu sichern, während unsere Stiftung ganz unbürokratisch die langfristige Verwaltung übernimmt. Das Besondere für viele Stifter ist, dass die Zustiftung ihren Namen trägt, wie zum Beispiel die Heinz-Sielmann-Stiftung, und so deren Engagement langfristig sichtbar macht und ein dauerhaftes Erbe schafft, das ihre Werte und Ziele widerspiegelt.

Welche Rolle spielt die Stiftung der VR Bank Südpfalz bei der Unterstützung lokaler Projekte? Klink: Mit der Gründung unserer Stiftung haben wir eine Möglichkeit geschaffen, unser Spendenengagement zur Förderung des Gemeinwohls in unserer Region noch besser leben zu können. Die Förderbereiche wurden ganz bewusst sehr weit gefasst, damit wir flexibel auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren können und offen sind für möglichst viele förderungswürdige Projekte. Die Bereiche Soziales, Kultur und Umwelt zählen zu den Schwerpunkten unserer Stiftungsarbeit. Bisher wurden 410 Projekte mit über 500.000 Euro gefördert.

Was würden Sie denjenigen sagen, die darüber nachdenken, sich durch eine Stiftung zu engagieren oder zuzustiften? Bohlender: Ich würde sie natürlich dazu ermutigen und ihnen empfehlen, sich darüber Gedanken zu machen, welchen Zweck ihr Vermögen nachhaltig erfüllen soll. Unter dem Dach unserer Stiftung kann durch eine einfache Spende bis hin zu einer Treuhandstiftung nachhaltig Gutes bewirkt werden. Wir helfen Interessenten gerne, für sie die passende Stiftungsvariante zu finden und nehmen uns viel Zeit im persönlichen Gespräch. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, Stiftungsgründern den Weg zu ebnen, ihre eigenen Werte und Visionen weiterzugeben.

2024 wird die Stiftung der VR Bank Südpfalz 25 Jahre alt. Grund zu feiern? Klink: Mit Sicherheit! Schließlich hat unsere Stiftung in den 25 Jahren eine Vielzahl von Projekten ermöglicht und Gutes bewirkt. Sicherlich werden wir das Jahr nutzen, um auf das Besondere unserer Stiftung und des Stiftens hinzuweisen. Seien Sie gespannt!

Bild: Lisa Klink, Vorsitzende der Stiftung der VR Bank Südpfalz, und ihr Stellvertreter Markus Bohlender sind begeistert von der Idee des Stiftens und möchten im Jubiläumsjahr der Bankstiftung, auf die vielseitigen Möglichkeiten des Zustiftens aufmerksam machen.

Quelle – VR Bank Südpfalz eG