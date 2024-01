Mannheim – Kultur in der Mittagspause: Kuratoren-Führungen in den Reiss-Engelhorn-Museen

Mannheim / Metropolregion RThein-Neckar(red/ak) -Regelmäßig laden die Reiss-Engelhorn-Museen zu kurzweiligen Kuratoren-Führungen in der Mittagspause ein. Die Rundgänge dauern jeweils von 12:30 bis 13 Uhr und widmen sich wechselnden Ausstellungen. Die Teilnahmegebühr beträgt inklusive Eintritt und Führung 5 Euro, ermäßigt 2 Euro. In den kommenden Wochen stehen drei Termine auf dem Programm. Am Mittwoch, den 31. Januar führt Foto-Expertin Stephanie Herrmann durch die Schau „La vie des blocs“. Die Reportage des Fotografen und Sozialarbeiters Jean-Michel Landon dokumentiert das Leben in den Banlieues von Paris. Die eindrucksvollen Aufnahmen zeigen den Alltag im Schatten der trostlosen Wohntürme – ungeschönt und ungefiltert, aber immer erfüllt vom Respekt und der Empathie des Eingeweihten. Am Mittwoch, den 7. Februar entführt Kunsthistorikerin Eva-Maria Günther in den Jugendstil. Die Kunstschaffenden ließen sich damals von der Welt der Pflanzen und Tiere inspirieren. In meisterhaft gestalteten Dekoren schufen sie einen Mikrokosmos aus Blumen, Gräsern, Früchten, Insekten und Amphibien. Erlesene Glaskunst aus dieser Zeit gibt es in der Präsentation „Streifzüge durch die Natur“ zu bewundern. Am Mittwoch, den 21. Februar geht es gemeinsam mit Kuratorin Dr. Irmgard Siede auf eine kulinarische Zeitreise. In der Ausstellung „Kinderträume“ beleuchtet sie die Zubereitung von Speisen und die Küchenausstattung um 1900. Die Schau birgt einen besonderen Schatz: rund 100 historische Puppenküchen und Kaufläden, die mit ihrem Detailreichtum zum Entdecken anregen.

Treffpunkt für die Führungen ist an der Kasse des jeweiligen Ausstellungshauses. Alle Führungen im Überblick gibt es auf der Museumswebseite unter www.rem-mannheim.de.

