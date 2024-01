Mannheim – Unter Drogen stehender Mann rast mit Auto durch die Stadt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Sonntag fiel um kurz vor 23 Uhr einer zivilen Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau ein hochmotorisierter Mercedes auf, welcher scheinbar wahllos immer wieder die Spur auf der Neckarauer Straße wechselte.

Kurze Zeit später beschleunigte das Fahrzeug und überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich. Im Bereich des Luisenrings fuhr der Mercedes mit 100 km/h, obwohl nur 50 km/h erlaubt waren. In der Riedfeldstraße gelang es dann der Streife den Raser anzuhalten und zu kontrollieren. Ein Urintest zeigte, dass der 32-jährige Fahrer mutmaßlich unter der Einwirkung von Amphetamin stand. In der Folge musste der Mann eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Er hat sich nun wegen des Verdachts eines verbotenen Fahrzeugrennens sowie des Fahrens unter Betäubungsmitteleinflusses zu verantworten.

Polizeipräsidium Mannheim