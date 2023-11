Speyer – Sparkassenstiftung fördert gemeinnützige Projekte

Speyer / Rhein-Pfalz-Kreis. Die Stiftung der ehemaligen Kreis- und Stadtsparkasse Speyer greift erneut gemeinnützigen Projekten mit insgesamt 9.830,53 Euro unter die Arme. Neun Vereine und Initiativen aus Speyer und dem südlichen Rhein-Pfalz-Kreis können sich über eine finanzielle Unterstützung freuen. Übergeben wurden die Förderbeträge durch Stefanie Seiler und Oliver Kolb.

Oliver Kolb, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, hob die langjährige Unterstützung hervor: “Seit ihrer Gründung im Jahr 1995 hat sich unsere Stiftung als verlässlicher Förderer in Speyer und dem südlichen Rhein-Pfalz-Kreis etabliert. Mit einem Stiftungskapital von 2.000.000 Euro hat sie zahlreiche Großprojekte sowie kleinere Initiativen in den Bereichen Jugendpflege, Jugendfürsorge, Sport und Kultur unterstützt.”

Die Sparkassenstiftung ermutigt alle Vereine und Initiativen in Speyer und dem südlichen Rhein-Pfalz-Kreis dazu, erneut Förderanfragen auf der Homepage der Sparkasse zu stellen (www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen). Das Kuratorium wird im Frühjahr 2024 über die Förderung der Projekte entscheiden.

Bildunterschrift:

Fördergelder der Stiftung der ehemaligen Kreis- und Stadtsparkasse Speyer wurden von Stefanie Seiler (6.v.r.) und Oliver Kolb (r.) übergeben.

Folgende Vereine und Initiativen haben Fördergelder erhalten:

1. Offener Kanal, Speyer: Anschaffung eines Sony Camcorders für Senioren Magazin

2. Speyrer Karnevalgesellschaft: Finanzierung zur Ausstattung unserer Kinder & Jugendgarde

3. Tanzverein Kaiserfunken e.V.: neue Garde-Uniformen für die junge Tanzgruppe

4. Lisa Göbel: Förderung zweier kleinwüchsiger Sportler*innen für die World Dwarf-Games im Juli/August 2023 in Köln

5. Medienzentrum im Media TOR / Stadt -und Kreisbildstelle, Speyer: Beschaffung von Kreis-Online-Lizenzen (KOL)

6. Athletenverein 1903 e.V. Speyer: Aufbau einer Kinder und Jugendförderung im Boxen (Geräteanschaffung)

7. ZWANZIG10 Jugendkultur Speyer e.V.: Jugendcafé Speyer-West.

8. Förderverein der Siedlungsschule e.V.: Flexible Sitz/Tischmöbel als Lernplatz zum Mitnehmen

9. Offener Kanal, Speyer: Teleprompter für die Moderation

