Heppenheim – Nikolausmarkt am 2. Dezember – Rund 70 Stände in der Heppenheimer Altstadt

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Es ist wieder soweit: Rund 70 vergebene Verkaufsstände locken am ersten Adventswochenende zum 45. Traditionellen Nikolausmarkt in die historische Heppenheimer Altstadt. Bereits seit 1977 findet der Markt jeweils am ersten Samstag im Dezember statt – dieses Jahr am 02.12.2023 ab 10:00 Uhr. Das Besondere ist die persönliche Atmosphäre des Heppenheimer Nikolausmarktes, denn viele Privatleute aus Vereinen, Kirchen und sozialen Organisationen bereichern ihn mit ihren liebevoll gestalteten Ständen. Die Bestückung des Marktes erfolgt also überwiegend durch Ehrenamtliche, die viel Arbeit und Engagement in diesen Tag stecken. Sie bescheren Heppenheim und der Umgebung damit einen Nikolausmarkt, der sich von den vielen gewerblich betriebenen Märkten deutlich unterscheidet. Die Besucher wissen das zu schätzen und nutzen die Gelegenheit, hier Freunde und Bekannte zu einem gemütlichen Beisammensein zu treffen. Dementsprechend groß ist die Vorfreude auf diese stimmungsvolle Veranstaltung.

Der Markt zieht sich vom Kirchplatz über den Marktplatz, den Bereich um die Schloss-Schule und Marktstraße bis zum Kleinen Markt. Wie im vergangenen Jahr wird der Nikolausmarkt außerdem um die Amts- und Bogengasse erweitert. Das Angebot umfasst neben Bastelwaren, Holzdekorationen und Selbstgenähtem auch traditionelle Weihnachtsartikel. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Glühwein, heißer Apfelwein, Waffeln, Plätzchen, herzhafter Eintopf und Bratwürste aber auch Spezialitäten aus Frankreich und Südtirol stehen zur Wahl. Selbst orientalische Gerichte werden angeboten.

Auf die eine oder andere süße Überraschung dürfen sich die Kinder freuen, wenn der Nikolaus über den Markt geht. Die Chance den Nikolaus zu treffen besteht den ganzen Tag über, denn diesen Termin hat er sich für Heppenheim freigehalten. Ebenso steht für die Kleinsten ein Kinderkarussell zur Verfügung (Friedrichstraße/Graben). Von 11:30 Uhr bis 15:00 Uhr gibt es die begehrte Kutschfahrt für Kinder, die jeweils ab Kleiner Markt startet. Bis in den Abend hinein verbreiten verschiedene Musikgruppen und Ensembles weihnachtliche Stimmung in der Altstadt, bevor der Markt um 22:00 Uhr seine Pforten schließt.

Programmauszug:

11:00 Uhr: Offizielle Eröffnung, Rathaustreppe musikalisch umrahmt vom Chor „New Voices“ der städtischen Musikschule

11:45 Uhr: Konzert der Stadtkapelle auf der Rathaustreppe

16:00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst in St. Peter mit Pfarrer Thomas Meurer und Pfarrer Frank Sticksel, musikalisch umrahmt durch den Heppenheimer Jugendchor und „Querbeat“

Es treten außerdem auf: Zwoa Spitzbuam, die Kurpfälzer Alphornbläser, Bläserwerkstatt Bergstraße, der Evangelische Posaunenchor und die Laudenbacher Big Band.

Das Rahmenprogramm kann unter www.heppenheim.de heruntergeladen werden.

Verkehrssituation

Der Stadtbus (678 und 679) kann an diesem Tag kostenlos genutzt werden. Pkw-Fahrer finden Parkmöglichkeiten am Graben, in der Tiefgarage Landratsamt (Einfahrt Gräffstraße) sowie in den Tiefgaragen Innenstadt (Einfahrt Zwerchgasse) und Altstadt (Einfahrt Siegfriedstraße).

Ab Samstag (02.12.), 6:00 Uhr, gilt im gesamten Bereich des Nikolausmarktes ein Halteverbot. Wegen der Aufbauarbeiten gilt dieses im Bereich der Schloss-Schule bereits ab Freitag, 01.12. um 12:00 Uhr. Es wird empfohlen, die Fahrzeuge bereits am Vortag wegzufahren. Um einen zeitgerechten Festaufbau garantieren zu können, ist das Abschleppen von Fahrzeugen, die im angegebenen Zeitraum noch im Halteverbot stehen, unvermeidlich. Die Standbetreiber und Standbetreiberinnen selbst werden gebeten, ihre Fahrzeuge sofort nach dem Entladen aus dem Festgebiet zu entfernen. Die Rettungswege sind unbedingt freizuhalten, um im Bedarfsfall schnell Hilfe leisten zu können.