Mannheim – Die Rhein-Neckar Löwen verlieren auch in Flensburg

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Rhein-Neckar Löwen haben nach der 25:31-Heimniederlage vor 13.200 Zuschauern in der SAP Arena gegen den Rekordmeister THW Kiel auch das Auswärtsspiel bei der SG Flensburg-Handewitt mit 25:33 Toren verloren. In der ersten Halbzeit scheiterten die Rhein-Neckar Löwen am überragenden Gästetorwart Kevin Möller und lagen zur Pause schon mit 9:14-Toren zurück. Bester Werfer bei den Rhein-Neckar Löwen war Niclas Kirkelökke mit neun Treffern. Nach der sechsten Saisonniederlage nach 13 Spielen liegen die Rhein-Neckar Löwen mit 13:13 Punkten auf dem siebten Tabellenrang. Spitzenreiter in der Handball-Bundesliga ist der SC Magdeburg mit 21:3 Zählern vor den punktgleichen Füchse Berlin. Das nächste Heimspiel der Rhein-Neckar Löwen findet am Sonntag, 26. November um 16.30 Uhr, gegen die HSG Wetzlar in der Mannheimer SAP Arena statt. Wetzlar liegt mit 9:15 Punkten auf dem 13. Tabellenrang. Weitere Informationen über die Rhein-Neckar Löwen gibt es unter www.rhein-neckar-loewen.de.

Quelle:

Text Michael Sonnick

Foto Michael Sonnick