NCT-Lauf Heidelberg vom 7. bis 9. Juli: weltweite Online-Community startbereit

Schuhe schnüren und los geht’s für die gute Sache: In wenigen Tagen sind weltweit wieder viele tausend Läuferinnen und Läufer gemeinsam beim NCT-Lauf auf den Beinen. Vom 7. bis 9. Juli laufen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Strecken auf allen sieben Kontinenten. Unter dem Motto “NCT-LAUFend gegen Krebs – Alleine. Zusammen!” sammeln die Aktiven der Online-Community zugleich Spenden für innovative Projekte zur angewandten Krebsforschung am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen.

Wer kurzentschlossen mitmachen will, kann sich noch bis zum 9. Juli zum Benefizlauf anmelden: https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nct-lauf.de%2F&data=05%7C01%7C%7C64c6efa592ee4a02131308db7df79727%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638242274561937148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wqvDDZMLUAvRJ9uNbK0GfZYMA59svPkmojf0eol%2BL3c%3D&reserved=0.

Wenige Tage vor dem Start des 12. NCT-Laufs sind bereits über 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von sieben Kontinenten für die Veranstaltung vom 7. bis 9. Juli 2023 angemeldet. Die Orte, an denen sich die Online-Community am NCT-Lauf beteiligen will, reichen von Hawaii bis nach Südostasien und von Finnland bis in die Antarktis, wo deutsche Forschende laufen werden.

Dirk Jäger, Geschäftsführender Direktor am NCT Heidelberg und Leiter der Medizinischen Onkologie am Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD), sagt:

“Es ist sehr schön zu sehen, dass der NCT-Lauf auch in diesem Jahr wieder so viele Aktive in aller Welt zum Laufen und Spenden animiert.

Sie unterstützen unsere Arbeit am NCT Heidelberg und fördern zugleich ihre Gesundheit durch Bewegung und Sport – eine Win-win-Situation.”

100.000 Kilometer gemeinsame Laufleistung – das ist das Ziel des NCT-Laufs 2023. Als Hauptsponsor gibt das Unternehmen SAP für jeden gelaufenen Kilometer 0,30 Euro. Die Unternehmen Prominent und Roche unterstützen den NCT-Lauf ebenfalls mit namhaften Summen. Die Erlöse kommen innovativen Projekten zur angewandten Krebsforschung am NCT Heidelberg zugute.

Wer bisher noch nicht zum NCT-Lauf 2023 angemeldet ist, kann das noch kurzfristig nachholen. Die Anmeldung unter https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nct-lauf.de%2F&data=05%7C01%7C%7C64c6efa592ee4a02131308db7df79727%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638242274561937148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wqvDDZMLUAvRJ9uNbK0GfZYMA59svPkmojf0eol%2BL3c%3D&reserved=0 ist auch am Wochenende des Benefizlaufs bis einschließlich 9. Juli möglich. Für eine passende Ausstattung gibt es auf der Website die komplette Toolbox für einen schönen Lauf, unter anderem die personalisierbare Startnummer zum Selbstausdrucken, die NCT-Lauf-Playlist und die Möglichkeit für eine eigene Spendenaktion. Zudem findet sich dort die Weltkarte mit den Lokalitäten aller gemeldeten Aktiven.

Stefan Fröhling, Geschäftsführender Direktor am NCT Heidelberg und Leiter der Translationalen Medizinischen Onkologie am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), sagt: “Der NCT-Lauf ist eine kleine Herausforderung, bei der jede und jeder dabei sein kann. Jeder Kilometer und jede Spende helfen uns dabei, innovative Projekten am NCT Heidelberg umzusetzen und damit der großen Herausforderung Krebs zu begegnen.”

Der NCT-Lauf wird traditionell auch von besonders aktiven Usern auf den Sozialen Medien begleitet. Mit den Hashtags #nctlauf oder #nctrun teilen sie ihre persönlichen Läufe, ihre Motivation und ihre Geschichte mit dem NCT Heidelberg. Auch der symbolische Startschuss wird am 7. Juli auf den Social-Media-Kanälen des NCT Heidelberg gepostet. Die Organisatoren werden am Laufwochenende auf Instagram über den Lauffortschritt der Community berichten, motivieren, kommentieren und ansprechbar sein für Fragen rund um den persönlichen NCT-Lauf. Der Schirmherr Eckart Würzner, Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg, hat die Teilnehmer bereits in der Vorbereitungsphase mit einem Video motiviert.

Für Fragen und Anregungen ist die Organisation am NCT Heidelberg auch am Benefizlauf-Wochenende zu erreichen:

E-Mail: mailto:fundraising@nct-heidelberg.de

Telefon: 06221-5635762

Web: https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nct-lauf.de%2F&data=05%7C01%7C%7C64c6efa592ee4a02131308db7df79727%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638242274561937148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wqvDDZMLUAvRJ9uNbK0GfZYMA59svPkmojf0eol%2BL3c%3D&reserved=0

Quelle: Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg