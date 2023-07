Städtisches Kulturprogramm Hemsbach im Herbst/Winter – „Runter vom Sofa – rein ins Theater“

Hemsbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Auch im 2. Halbjahr wollen die Macherinnen des Städtischen Kulturprogramms Menschen wieder „runter vom Sofa und rein ins Theater“ locken. Denn Theater ist Leben pur. Alles ist vorbereitet und wartet nur noch auf den Startschuss nach der Sommerpause.

Eine bunte Palette

Der Vorverkauf für das 2. Halbjahr läuft bereits und das Programm für Herbst und Winter präsentiert Kulturfans auch diesmal eine bunte Palette unterschiedlichster Künstlerinnen und Künstler, bekannt und unbekannt, und alle auf höchstem Niveau. Unterhaltsame und auch stimmungsvolle Stunden sind garantiert.

Weiterhin stabile Eintrittspreise

Sponsoren helfen dabei, trotz steigender Kosten, die Eintrittspreise stabil zu halten. Ein besonderer Dank gilt neben den Sponsoren aber auch allen, die unsere Vorstellungen besuchen und den Künstlerinnen und Künstlern, die selbst vor kleinem Publikum spielen und nicht aufgeben.

„Auch wir als Veranstalter brauchen einen langen Atem und hoffen, dass im Herbst und Winter wieder mehr Menschen den Weg zurück ins Theater finden. Da ist noch viel Luft nach oben.“, so Regine Neubert, Rathausmitarbeiterin und seit kurzem verantwortlich für die Kulturbühne Max.

Musik, Musik, Musik …

Lucy van Kuhl eröffnet die Saison am 17. September und nimmt ihre Es-Chord-Band mit auf die Bühne. Zu dritt präsentieren sie viele neue Songs, kombiniert mit einem „Best of“ aus der bunten Palette von Lucys Liebesliedern – humorvoll, melancholisch, fröhlich. „Alles auf Liebe“, so ihr Motto.

„Da Mo“ – „Der Mann“ und was Michael Fitz – eben auch ein solcher – dazu alles in Wort und Musik zu Thema einfällt, lässt auf einen selbstkritischen, wachsamen und vor allem unbestechlichen Geist schließen. Er ist am 15. Oktober in der Kulturbühne Max zu hören.

Am 26. Oktober ist das Trio Triumfiasko mit seinem Programm „Buchstäblich alles möglich“ in der Ehemaligen Synagoge zu Gast. Die Drei laden ein zu einer musikpoetischen Achterbahn mit Worten und Klängen zum Schmunzeln, Schlucken und Schwelgen. Hereinspaziert und angeschnallt!

Zum Gitarrenkonzert, dem traditionellen Jahresausklang am 10. Dezember, kommt Besuch aus Venedig. Alessandro Fedrigo (Bassgitarre) und Nicola Fazzini (Saxophon), zaubern magische Musik, die von dem innovativen Gitarristen und Lokalmatador Claus Boesser-Ferrari komplettiert wird.

Kabarett vom Feinsten …

Sie ist eine echte Platzhirschin der deutschen Kleinkunstszene und man kennt sie aus Fernsehen und Radio: Nessi Tausendschön entführt am 8. Oktober das Publikum in ihre „Wunderbare Welt“. Mit von der Partie ist William Mackenzie, der mit seiner Slide-Gitarre alle Herzen erreicht.

Thomas Freitag hat Kabarettgeschichte geschrieben. Mit seinem Programm „Hinter uns die Zukunft“ versucht er am 05. November spielend, lesend und erzählend eine Antwort auf die Frage zu finden, woher die menschliche Unfähigkeit kommt, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen.

Dr. Markus Weber ist ein Kurpfälzer Lokalrevolutionär, dessen schärfste Waffe das Lachen ist.

Am 12. November spielt er in der Kulturbühne Max die „Grande Dame“ der Kurpfälzer Fastnacht, nämlich „Fräulein Baumann“: Köstliche Unterhaltung mit Themen, die das Leben schreibt.

… und Comedy

Der Comedian Olaf Bossi verrät am 22. Oktober in seinem aufgeräumten Programm „Die Ausmist-Comedy-Show“ augenzwinkernd, wie wir der Spirale des „Immer mehr“ entkommen – übrigens bestens zum Nachahmen geeignet! Denn: Das Leben könnte so einfach sein …

Am 3. Dezember fragt sich Lars Redlich: „Was passiert mit den ungekauften Schoko-Nikoläusen nach dem Fest? Was denken Schneemänner über den Sommer, und warum war früher mehr Lametta?“ Erleben Sie Konzert, Comedy und Showtime zur Weihnachtszeit mit „Lars Christmas“.

Special

„Wenn Overbeck kommt“: Am 24. September liest der Schauspieler Roland Jankowsky, bekannt aus der Fernsehserie „Wilsberg“, Shortstories, in denen es um Killer und die Tücken geht, denen sich ein Kommissar stellen muss. Denn nicht jede Kugel, die trifft, trifft auch den Richtigen…

Infos und Tickets

Alle Veranstaltungen finden in der Kulturbühne Max, Hüttenfelder Straße 44, bzw. in der Ehemaligen Synagoge, Mittelgasse 16, in Hemsbach statt und beginnen um 19.30 Uhr, Einlass und Catering ab 18.30 Uhr.

Karten im Vorverkauf gibt es im Bürgerbüro der Stadt Hemsbach, online unter hemsbach.reservix.de, telefonisch unter der Hotline 0761 888499 99, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und für Kurzentschlossene an der Abendkasse. Alle Informationen zum Kulturprogramm gibt es unter kulturbuehne-max.de, aktuelle Infos auf Facebook unter www.facebook.com/Kulturbühne-Max.

Das Herbst/Winterprogramm im Überblick

Sonntag, 17. 09. Lucy van Kuhl & Es-Chord-Band

Sonntag, 24.09 Roland Jankowsky

Sonntag, 08.10. Nessi Tausendschön

Sonntag, 15.10. Michael Fitz

Sonntag, 22.10. Olaf Bossi

Donnerstag, 26.10. Trio Triumfiasko, Ehemalige Synagoge

Sonntag, 05.11. Thomas Freitag

Sonntag, 12.11. Dr. Markus Weber

Sonntag, 03.12. Lars Redlich

Sonntag, 10.12. Gitarrenkonzert mit Nicola Fazzini, Allessandro Fedrigo & Claus Boesser-Ferrari

Vorschau auf das 1. Halbjahr 2024

Das Kulturprogramm im Frühjahr 2024 steht: Nicht fehlen darf Django Asül mit seinem Jahresrückblick. Beschwingte Stunden garantieren Robert Kreis und das Huub Dutch Duo, klassisches Kabarett werden von Christine Prayon und Christian Ehring präsentiert. True Crime kommt mit Staatsanwalt Stephan Lucas in die Kulturbühne. Verrückt geht es mit Ulan & Bator zu und Comedy ist mit Rolf Miller vertreten. Musik pur gibt es beim Gitarrenkonzert, und die Ehemaligen Synagoge bietet den Rahmen für Hans-Peter Schwöbel mit Poesie, Satire und Dialekt sowie die Irish-Folk-Band „Waiting for Frank“.

Foto: Trio Triumfiasko, (c) Holger Lübbe