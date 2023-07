Speyer – Ausreichend Wasser für Menschen und Stadtbäume an heißen Tagen besonders wichtig – Aufruf zum Bäume giessen

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Ausreichend Wasser für Menschen und Stadtbäume an heißen Tagen besonders wichtig

Zum Wochenende werden auch in Speyer wieder Temperaturen deutlich über 30 Grad erwartet. Die erneute Hitze kann Menschen und Umwelt gleichermaßen belasten. Mit einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr lassen sich die heißen Tage dennoch aushalten.

„Um einer Dehydrierung oder anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie einem Sonnenstich oder einem Hitzschlag vorzubeugen, ist es an heißen Tagen wie den kommenden besonders wichtig, genug zu trinken“, appelliert Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler an die Aufmerksamkeit der Bürgerschaft. „Vier frei zugängliche Trinkwasserspender im Stadtgebiet laden rund um die Uhr zu einer kostenfreien Erfrischung ein.“ Die öffentlichen Speyerer Wasserspender befinden sich auf dem alla-hopp!-Gelände (Dr.-Eduard-Orth-Straße 27), auf dem Berliner Platz, vor der Maximilianstraße 99/am Geschirrplätzel und auf dem Platz der Stadt Ravenna. Besonders bei sportlichen Aktivitäten oder dem Besuch von Open-Air-Veranstaltungen wie dem heute beginnenden Brezelfest ist es ratsam, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen.

In der Tourist-Information gibt es zudem einen Wasserspender, der während der Öffnungszeiten allen zur Verfügung steht. In Geschäften, die sich an der bundesweiten Aktion „Refill“ beteiligen, können Durstige kostenfrei ihre Flaschen auffüllen. Welche Geschäfte an der Aktion teilnehmen, lässt sich am Wassertropfen-Symbol am Ladeneingang erkennen oder mit einem Blick auf die Karte unter www.refill-deutschland.de herausfinden.

Stadt ruft zum Gießen von Bäumen auf

Wasser ist nicht nur für Menschen und Tiere ein überlebenswichtiges Element. Stadtbäume leiden ebenfalls unter der anhaltenden Hitze und Trockenheit. Die Stadt Speyer bittet die Bevölkerung deshalb auch in diesem Jahr bei hochsommerlichen Temperaturen um Unterstützung beim Gießen.

„Die Bäume im Stadtgebiet sind die grüne Lunge Speyers, sie spenden Schatten und kühlen die Umgebung“, erinnert Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann an den besonderen Stellenwert der Stadtbäume. „Dabei gilt es folgende Faustregel zu beachten: Es empfiehlt sich, eher seltener, aber dafür mengenmäßig mehr zu gießen. So steigt die Chance, dass das Wasser tiefer einsinkt, was sich auf die Bäume und das Klima positiv auswirkt.“

Selbstverständlich greifen auch die Mitarbeitenden der städtischen Abteilung Stadtgrün regelmäßig zum Gießschlauch. Jungbäume, die durch Trockenheit und Hitze besonders gefährdet sind, werden bis einschließlich des dritten Standjahres gewässert. In Einzelfällen ist dies auch bei älteren Bäumen notwendig. Auch das mobile Grün auf der Maximilianstraße wird regelmäßig gegossen.

Foto © Stadt Speyer