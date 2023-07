Schwarzach/Epfenbach – „Geld ist gut angelegt“ Konfirmierte aus Epfenbach spenden großzügig für Johannes-Diakonie

Schwarzach/Epfenbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Neun Konfirmierte aus Epfenbach legten in diesem Jahr beachtliche 600 Euro zusammen. Dieser großzügige „Konfidank“ ging dem Wunsch der Jugendlichen entsprechend, an die Johannes-Diakonie. Genauer gesagt, an die Schwarzbach Schule, einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum in Schwarzach, das dank der Spende nun Anschaffungen machen kann, um Kinder zu fördern, die nicht sprechen können.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Dieser Tage machten sich nun Konfirmierte zusammen mit Pfarrerin Ulrike Walter, Kirchengemeinderätin Gisela Reinhard sowie der Mutter eines Konfirmierten, auf den Weg zum Schwarzacher Hof, um die Spende persönlich zu überbringen. Sehr zur Freude der stellvertretenden Schulleiterin Constance Seeliger, die die Gäste in der Schwarzbach Schule herzlich willkommen hieß.

Anschließend informierte Sonderschullehrerin Lisa Mühlbauer zum schulischen Förderschwerpunkt, den die Jugendlichen mit ihrer Spende unterstützen, nämlich der „Unterstützten Kommunikation“. Die Gäste erfuhren, dass die Schule eine Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche mit fehlenden oder stark eingeschränkten lautsprachlichen Fähigkeiten unterhält. Diese bietet individuelle Diagnostik, Beratung und Unterstützung für die Betreffenden sowie deren Eltern und Bezugspersonen.

Auch im Schulunterricht werden Symbolbilder oder technische Geräte eingesetzt, die auf Berührung reagieren und stellvertretend sprechen. Mit der Spende aus Epfenbach können nun weitere benötigte Hilfsmittel angeschafft werden, um Kinder, die sich lautsprachlich nicht äußern können, noch besser fördern zu können. Schließlich endete der Besuch nach Klassenzimmerbesichtigung und kulinarischem Gruß aus der Johannes-Diakonie-Küche mit einem einhelligen Resümee der Epfenbacher: „Das Geld ist gut angelegt.“