Landauer STADTRADELN-Bilanz 2023: 715 Teilnehmende sammeln 115.000 Kilometer – Edelbert Graf, Eduard-Spranger-Gymnasium und Stadtdorf Queichheim sind fleißigste Radelnde

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Wer legt die meisten Fahrradkilometer zurück, sei es jeden Tag zur Arbeit oder in der Freizeit? Darum geht es beim spielerischen Radförderwettbewerb STADTRADELN, an dem sich die Stadt Landau seit wenigen Jahren (wieder) beteiligt. 2023 war ein gutes Jahr für das STADTRADELN in Landau: Mit 715 Fahrradfahrenden in 42 Teams lag die Zahl der Teilnehmenden über der des Vorjahres. Die Landauerinnen und Landauer legten in diesem Jahr zusammen mehr als 115.000 Fahrradkilometer zurück – und sparten dabei rund 19 Tonnen CO2 ein.

„Ein schönes Ergebnis“, findet auch Verkehrsdezernent Lukas Hartmann, der die STADTRADELN-Teilnehmenden in diesem Jahr erstmals nicht „nur“ zur Siegerinnen- und Siegerehrung einlud, sondern gleich noch zu einer Informationsveranstaltung rund ums Fahrradfahren in Landau. „Die Infos flossen dabei in beide Richtungen: Wir stellten unsere bisherigen Projekte und weiteren Überlegungen zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur in Landau vor – von der geplanten Fußverkehr- und Radfahrbrücke über eine bessere Beschilderung bis zu den Radwegen von und in die Stadtdörfer. Und die Fahrradfahrenden sind es im Gegenzug ja, die diese Infrastruktur nutzen, die wissen, was schon gut klappt im Radverkehr und was noch besser werden muss, wo es vielleicht sogar gefährlich ist. Das war ein sehr wertvoller Input für uns als Verkehrsplanende.“

Wer war besonders fleißig beim STADTRADELN 2023 in Landau?

Die Einzelwertung entschied Edelbert Graf für sich, gefolgt von zwei städtischen Mitarbeitern: Axel Kasprzyk und Markus Abel.

Bei den Teams lag das Eduard-Spranger-Gymnasium vor der Maria-Ward-Schule und der Stadtverwaltung vorne. Sie sind die meisten Gesamtkilometer gefahren. Rechnet man die Teamgröße mit ein, haben pro Kopf die meisten Kilometer folgende Teams zurückgelegt: Rennrad LD, The KEULE Team und Stadtdorf Queichheim.

Queichheim hatte auch bei der Stadtdorf-Challenge die Nase vorn, vor Mörlheim und Nußdorf.

Lukas Hartmann dankt allen, die beim STADTRADELN an den Start gingen, Organisator Henrik Hamm vom städtischen Umweltamt sowie den Sponsorinnen und Sponsoren: Multicycle – Dein Cube Spezialist, Energie Südwest und VRNnextbike. Der Verkehrsdezernent hofft im nächsten Jahr auf noch mehr Teilnehmende, die gemeinsam Werbung fürs Fahrradfahren in Landau machen.

Zahlen und Daten zum STADTRATDELN in Landau gibt es weiter im Netz unter www.stadtradeln.de/landau.

Bildunterschrift: Freuen sich über ein gutes Landauer STADTRADELN 2023: Ralf Bernhard, Leiter der Abteilung Mobilität und Verkehrsinfrastruktur beim städtischen Bauamt, Verkehrsdezernent Lukas Hartmann und der fürs STADTRADELN zuständige Mitarbeiter Henrik Hamm. (Quelle: Stadt Landau)

