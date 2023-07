Kreis Bergstrasse – WFB kann erfolgreiche Breitbandberatung fortsetzen

Kreis Bergstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Wirtschaftsförderung Bergstraße erhält als Regionale Breitbandberatungsstelle Südhessen erneut einen Fördermittelbescheid für die Beratung von Kommunen / Übergabe durch Ministerin auf dem hessischen Gigabitgipfel 2023. „Leistungsfähige Internetanschlüsse sind die Grundlage für die Digitalisierung von Wirtschaft und einer der wichtigsten Faktoren bei Standortentscheidungen. Spätestens bis 2030 soll der flächendeckende Gigabitausbau in der Wirtschaftsregion Bergstraße realisiert sein“, erklärt Landrat Christian Engelhardt, Aufsichtsratsvorsitzender der Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB).

Seit 2009 setzt sich die WFB erfolgreich für schnelles Internet in der Region ein. Damit sie ihre Arbeit als Regionale Breitbandberatungsstelle Südhessen sowie die Unterstützung ihrer 22 Gesellschafterkommunen fortsetzen kann, waren Landrat Christian Engelhardt, WFB-Geschäftsführer Dr. Matthias Zürker, Dagmar Cohrs, stellvertretende WFB-Geschäftsführerin und Leiterin des WFB-Fachbereichs Kommunalbetreuung, sowie Berthold Passlack, der als regionaler Breitbandberater für Südhessen beauftragt ist, kürzlich auf dem hessischen Gigabitgipfel in Wiesbaden. Aus Händen von Prof. Dr. Kristina Sinemus, der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen, erhielten sie dort den Fördermittelbescheid, welcher der WFB das Fortsetzen ihres Einsatzes für das Jahr 2023 sicherstellt.

Für ihre Arbeit als Regionale Breitbandberatungsstelle Südhessen stellt das Land Hessen der WFB die Fördersumme von 114.000 Euro zur Verfügung. „Seit 14 Jahren engagieren wir uns nun für schnelles Internet – in den kommenden Jahren steht für uns der Gigabitausbau im Vordergrund. Ziel ist die flächendeckende Verlegung von Glasfaser bis in die Gebäude“, erklärte Dr. Zürker. Und Cohrs fügte hinzu: „Der Glasfaserausbau ist in der Wirtschaftsregion Bergstraße in vielen Kommunen in vollem Gange, in anderen steht er in den Startlöchern.“ Der derzeitige Glasfaserausbau, bei dem die Glasfaserleitung nicht bereits am Verteilerkasten in den Straßen endet, sondern erst am oder im Gebäude des Kunden, wird von verschiedenen Telekommunikationsunternehmen vorangetrieben. Als ein beispielhaftes Projekt, das die WFB zusammen mit dem regionalen Breitbandberater begleitet, nannte sie die Initiierung und Unterstützung des FttB/H-Projektes auf dem Gebiet der Städte und Gemeinden im Kreis Bergstraße, die sich am interkommunalen Kooperationsprojekt „IKbit“ beteiligen.

Der regionale Breitbandberater übernimmt darüber hinaus für das Land Hessen zentrale weitere hessenweite Aufgaben. Beispielsweise ist er an dem Aufbau und der Einführung eines Planungs- und Steuerungstools für den Breitbandausbau für Kommunen (GigaMaP Hessen) sowie an der Entwicklung und der Umsetzung eines webbasierten Breitband-Portals, mit dem die Kommunen Maßnahmen zum Glasfaserausbau auf digitalem Wege genehmigen können, eingebunden.

