SV Sandhausen holt Jungstürmer Richard Meier von der U19 des FC Magdeburg

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Sandhausen sichert sich die Dienste des 19-jährigen Richard Meier. Der Stürmer stand zuletzt bei der U19 des 1. FC Magdeburg unter Vertrag. Sportdirektor Matthias Imhof sieht in Meier einen „hochtalentierten Stürmer, der auch in der dritten Liga weiß, wo das Tor steht“, führt Imhof aus. „Unser Neuzugang ist ein hochtalentierter Spieler – ein Stürmer für die Zukunft des SVS“, so Imhof weiter.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Mittelstürmer Meier kam in der vergangenen Saison auf 19 Einsätze in der U19-Bundesliga, in denen er neun Treffer erzielte und zwei weitere auflegte. Für die Zweitbesetzung der Magdeburger schnürte der 1,93 Meter große Meier 24-mal seine Schuhe in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt und kommt auf beachtliche 24 Torbeteiligungen: Mit sieben Vorlagen und 17 Treffern gehörte Meier zu den gefährlichsten Angreifern der Liga und trug damit seinen Teil zum Aufstieg in die Oberliga bei.

„Richi ist ein Spielertyp, der in Deutschland gesucht wird. Mit seiner Größe, der Robustheit und seinem Tempo kann er immer wieder für Unruhe sorgen. Wir wollen ihn an die 3. Liga heranführen“, beschreibt Cheftrainer Danny Galm das Potential des jungen Angreifers.

Mit dem Fußballspielen gestartet in der Nähe von Magdeburg im Geburtsort Burg beim BC 08 gelang Meier 2018 der Sprung in die Jugend des 1. FC Magdeburg, wo er alle Altersklassen bis zur U23 des FCM durchlief.

„Seit ich klein bin, träume ich davon, Fußballer zu werden. Es ist unbeschreiblich, dass dieser Traum nun in Erfüllung geht. Ich möchte jetzt dem SVS helfen, den Wiederaufstieg zu erreichen“, freut sich Meier über seinen ersten Profivertrag.