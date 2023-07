Bürgerschaftliches Engagement in Heidelberg mit kreativen Aktionen fördern: Netzwerktreffen der Kreativwirtschaft in der „WOW Gallery by willibender“

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der sechste „FensterLunch on Tour“ lädt am Mittwoch, 12. Juli 2023, von 12.30 bis 14 Uhr in die „WOW Gallery by willibender“ in der Alten Eppelheimer Straße 43-37 ein. Impulsgeber der Juli-Ausgabe ist der Verein gegen Müdigkeit e.V., der bei dem beliebten Netzwerktreffen der Kreativwirtschaft seine Arbeit und Ideen für die Weiterentwicklung der Stadt vorstellen wird. Für Kaffee, Getränke und ein kleines Mittagessen zur gemeinsamen kreativen Pause ist gesorgt.

Im echten Leben aktiv werden, anstatt online zu meckern – dazu fordert der Verein gegen Müdigkeit e.V. auf. Beim „FensterLunch on Tour“ stellen die beiden Vorsitzenden des Vereins, Shooresh Fezoni und Ute Seitz, die Aktionen vor, die sie dafür auf die Beine stellen: vom Parkfest über Live-Radio bis hin zu Workshops. Dabei geht es um ein soziales, aktives Miteinander in Heidelberg. Sie sprechen über die spannende Schnittstelle zur Kreativwirtschaft, zum Beispiel die Kooperation mit dem Radiosender Bermuda Funk oder Konzerte mit lokalen Musikerinnen und Musikern. Finanziert wird das Projekt unter anderem durch die kürzlich erfolgte Kulturförderung TOR 4 der BASF.

Veranstaltungsort ist die kleine, zentral gelegene „WOW Gallery by willibender“, die Galerie des METROPOLINK-Festivalmachers Pascal Baumgärtner. Diese wurde nun nach fast drei Pandemiejahren reaktiviert, um neue Events und Kunst einen Ort zu geben. Beim Fensterlunch ist zudem die aktuelle Ausstellung „komplementär“ der midmoodstudios und biteki design zu sehen.

FensterLunch on Tour: das monatliche Treffen der Kultur- und Kreativschaffenden

Das Branchentreffen „FensterLunch on Tour“ der Kultur- und Kreativschaffenden ist ein monatlich stattfindendes Informations- und Vernetzungsangebot der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg in Kooperation mit der GoodSpaces GmbH. Es findet jeden zweiten Mittwoch im Monat zur Mittagspause statt. Nach dem Get-together und gemeinsamen Mittagessen gibt es einen kurzen Impulsvortrag zu neuen Projekten und relevanten Themen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft. Ziel des monatlichen Netzwerktreffens ist das branchenübergreifende Kennenlernen und Austauschen zwischen Akteuren, Unternehmen und Einrichtungen sowie die Sichtbarmachung der Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft in der Öffentlichkeit. Darüber hinaus sollen neue kreative und kulturelle Orte in Heidelberg bekannt und die Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft in den Stadtquartieren wahrgenommen werden.

Ergänzend: Weitere Informationen rund um die Kultur- und Kreativwirtschaft sind online verfügbar unter www.heidelberg.de/kreativwirtschaft.