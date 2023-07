Heidelberg – Plöckfest und EngagementMarkt am Samstag, 8. Juli, in der Heidelberger Altstadt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Plöck in der Heidelberger Altstadt bietet am Samstag, 8. Juli 2023, – dem Tag der zweiten Heidelberger Schlossbeleuchtung in diesem Jahr – viel mehr als nur ein Vorprogramm zum Feuerwerk. Ein Abstecher in die Straße parallel zur Hauptstraße lohnt sich an diesem Tag ganz besonders, denn von 11 bis 18 Uhr entsteht im Rahmen eines Straßenfestes – dem Plöck-Fest –eine Festmeile, auf der sich die ansässigen Händler, Gastronomen und Dienstleister präsentieren.

Seitens der ansässigen Betriebe wird in der Plöck zwischen Sofienstraße und Sandgasse viel Unterhaltung geboten – Live-Musik, Lesung, Cocktails und andere Köstlichkeiten, Gewinnspiele sowie zahlreiche andere Aktionen. Die Besucherinnen und Besucher können jede Menge erleben und vielleicht auch das eine oder andere Geschäft (neu)entdecken. Mobile Musiker, Stelzenläufer, Blumendekorationen, Straßenkreide-Mandalas zum Ausmalen und vieles mehr garantieren Spaß für die ganze Familie. Zudem ist in und vor vielen Gastronomiebetrieben sowie mit einem Foodtruck für das leibliche Wohl gesorgt.

Neben zahlreichen Aktionen der Betriebe beim Plöck-Fest findet am Samstag, 8. Juli, von 11 bis 17 Uhr nebenan auf dem Friedrich-Ebert-Platz auch ein EngagementMarkt statt. Dort haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, sich an rund 30 Informationsständen über die vielfältigen Engagement-Möglichkeiten in den teilnehmenden Einrichtungen, Vereinen und Initiativen zu informieren. Neben interessanten Informationen über die Einrichtungen aus den Bereichen Soziales, Bildung, Ökologie, Sport und Kultur warten an jedem Stand kleine Mitmach-Aktionen für Jung und Alt. Ganz gleich ob Quiz, Kinderschminken oder Bastelaktionen, für alle ist etwas dabei. Der EngagementMarkt ist barrierefrei zugänglich. Mehr Informationen gibt es online unter www.engagiert-in-heidelberg.de/engagementmesse.

Das Plöck-Fest ist ein Kooperationsprojekt der ansässigen Gewerbebetriebe zusammen mit dem Citymarketingverein Pro Heidelberg und dem Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft, der EngagementMarkt wird von der Koordinierungsstelle Bürgerengagement und Gesellschaftliches Miteinander der Stadt Heidelberg und der FreiwilligenAgentur Heidelberg veranstaltet. Unterstützt und gefördert wird das Ganze durch das Innenstadtprojekt „Mittendrinnenstadt“ der Stadt Heidelberg und das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Mehr Informationen und einen Flyer zu den Veranstaltungen gibt es online unter www.vielmehr.heidelberg.de.