Kaiserslautern – IHK-Vollversammlung verabschiedet Forderungen der Wirtschaft

Karlsruhe. Der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat die Termine von seinen Testspielen vor dem Saisonauftakt der neuen 2. Bundesliga-Saison 2023/24 bekanntgegeben. Das nächste Testspiel findet am Mittwoch (28. Juni) bei der Spvgg 06 Ketsch im Enderle Sportpark um 18.30 Uhr statt. Auf dem Weg ins Trainingslager (2. bis 10. Juli) in Neukirchen in Österreich bestreitet der ... Mehr lesen »