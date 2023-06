Es geht weiter mit dem „Solarbonus“: MVV fördert erneut Solarenergie für Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. MVV und die Stadt Mannheim legen auch in diesem Jahr in Kooperation mit der

Klimaschutzagentur einen Fördertopf für Photovoltaikanlagen auf. Gefördert werden Anlagen bis maximal 10 Kilowatt Peak.

Wichtiger Baustein für das Erreichen der deutschen Klimaziele: Das Mannheimer Energieunternehmen MVV unterstützt gemeinsam mit der Stadt auch im Jahr 2023 wieder den weiteren Ausbau der Solarenergie in der Quadratestadt. Mit dem „SolarBonus für

Mannheim – powered by MVV“ werden neue MVV-Photovoltaikanlagen mit einem Bonus von 250 Euro brutto pro Kilowatt-Peak (kWp) installierter Leistung gefördert. Maximal können damit je Photovoltaikanlage 2.500 Euro brutto ein Bonus bei 10 Kilowatt-Peak gewährt werden.

„2023 können wieder viele Mannheimerinnen und Mannheimer von unserem SolarBonus profitieren und unsere Stadt einen Schritt weiter Richtung Erreichung der Klimaziele bringen“, freut sich Matthias Schöner, Leiter des Privat- und Gewerbekundenvertriebs bei MVV, über die Fortsetzung der erfolgreichen Förderaktion. Diese wurde 2018 in

Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur Mannheim ins Leben gerufen. Seither wurden von Stadt und MVV bereits 723 Photovoltaikanlagen gefördert.

Beim Ausfüllen des Antrages unterstützen die Experten des MVV Photovoltaik-Teams im Beratungsgespräch, die Förderanträge für den SolarBonus werden anschließend direkt an die Klimaschutzagentur Mannheim zur weiteren Bearbeitung versendet.

Weitere Informationen sowie die Teilnahmebedingungen sind im Internet unter mvv.de/solarbonus sowie unter klima-ma.de/solaraktion finden.

Quelle MVV