Karlsruhe – Der KSC bestreitet vor dem 2. Liga-Auftakt einige Testspiele

Karlsruhe. Der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat die Termine von seinen Testspielen vor dem Saisonauftakt der neuen 2. Bundesliga-Saison 2023/24 bekanntgegeben. Das nächste Testspiel findet am Mittwoch (28. Juni) bei der Spvgg 06 Ketsch im Enderle Sportpark um 18.30 Uhr statt.

Auf dem Weg ins Trainingslager (2. bis 10. Juli) in Neukirchen in Österreich bestreitet der KSC am Sonntag (2. Juli) ein Spiel (Gegner und Ort sind noch offen), ebenso am Donnerstag (6. Juli) im Trainingslager sowie auf dem Heimweg am Montag (10. Juli) gegen Viktoria Pilsen.

Das nächste Testspiel ist am Samstag, 15. Juli ab 14 Uhr, im „kleinen Wildparkstadion“ gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken.

Am Mittwoch, 19. Juli findet dann ab 18.30 Uhr die große Eröffnung des neuen Wildparkstadions vom KSC gegen den Liverpool FC statt und am Samstag, 22. Juli ab 15.30 Uhr im „kleinen Wildparkstadion“ gegen den Bundesligaaufsteiger SV Darmstadt 98.

Der traditionelle KSC-Familientag ist am Sonntag, 16. Juli von 10 bis 16 Uhr.

Ende Juli findet dann am Wochenende vom 28. bis 30. Juli der Saisonauftakt in der 2. Liga statt, der Gegner, Ort und die Uhrzeit stehen noch nicht fest. Weitere Informationen über den Karlsruher SC gibt es unter www.ksc.de.

