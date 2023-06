Worms – Mit dem KulturPass kostenlos die Nibelungen-Festspiele, Worms: Jazz & Joy sowie Veranstaltungen im WORMSER besuchen! / Angebot für alle 18-Jährigen startet ab sofort

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar. Gute Nachrichten für alle, die in diesem Jahr ihren 18. Geburtstag gefeiert haben oder noch feiern werden: Sie können sich ab sofort den KulturPass der Bundesregierung sichern und kostenlos Veranstaltungen besuchen. Auch die Nibelungen-Festspiele, die in diesem Jahr vom 7. bis 23. Juli stattfinden, das Musikfestival „Worms: Jazz & Joy“ vom 11. bis 13. August sowie das Wormser Theater, Kultur und Tagungszentrum machen bei dem Angebot mit! Um an das KulturPass-Guthaben von 200 Euro zu gelangen, ist lediglich eine Online-Registrierung in der gleichnamigen kostenfreien App nötig. Über diese können dann auch die Veranstaltungen der Nibelungen-Festspiele sowie Tages-, Mehrtageskarten oder Tickets für das Sonderkonzert von „Worms: Jazz & Joy“ gebucht werden. Eine Reihe von Terminen im Wormser werden ebenfalls bereits im KulturPass angeboten. Nach der Onlinereservierung über die App liegen die Tickets beim TicketService im Wormser in der (Rathenaustraße 11) zur Abholung bereit. Das Guthaben gilt über zwei Jahre. Alle wichtigen Informationen zum Prozedere findet man auf www.kulturpass.de.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

„Wir legen seit vielen Jahren einen großen Schwerpunkt auf die Förderung des Nachwuchses und das junge Publikum. Daher freuen wir uns umso mehr, dass wir die Rahmenbedingungen für den KulturPass erfüllen und uns an dem Angebot der Bundesregierung beteiligen können“, so Petra Simon, Künstlerische und Technische Betriebsdirektorin der Nibelungen-Festspiele. „Auch das Jazz & Joy-Team ist glücklich darüber, dass wir mit dem Festival Teil des KulturPass-Angebots sind. Denn auch der KVG liegt das junge Publikum ebenso wie die Förderung des musikalischen Nachwuchses sehr am Herzen“, ergänzt Sascha Kaiser, Geschäftsführer des Festival-Veranstalters, der Kultur und Veranstaltung GmbH (KVG): „Außerdem gehören bereits auch einige Veranstaltungen im Wormser zum KulturPass-Angebot, darunter beispielsweise unser Konzert aus der Spot-On-Reihe mit Joy Denalane und Max Herre. Weitere Events werden sukzessive ergänzt werden. Es lohnt sich also, immer mal wieder das Angebot zu prüfen!“

Nibelungen-Festspiele Worms 2023

In diesem Sommer erwartet die Besucher der Nibelungen-Festspiele eine Uraufführung an der Nordseite des Doms. Autorin Maria Milisavljević und Regisseurin Pınar Karabulut lassen bei der Uraufführung von BRYNHILD vor dem Wormser Dom Brynhild und Sigurd mit aller Wucht aufeinanderprallen. Es ist die scheinbar bekannte Geschichte der Nibelungen, angefüllt mit dem alten Mythos des Nibelungenliedes und der nordischen Liederedda. Weitere Informationen unter www.nibelungenfestspiele.de.

„Worms: Jazz & Joy“ 2023

Vom 11. bis 13. August verwandelt sich die Wormser Innenstadt in eine große Festivalmeile: Dann bietet „Worms: Jazz & Joy“ zahlreiche Konzerte von Alternative über Rock und Pop bis hin zu Funk, Soul und Jazz. Man darf sich freuen auf Auftritte von Max Giesinger (Sonderkonzert), Alice Merton, Ray Wilson, Les Yeux de la Tête, Gringo Mayer, Novaa, Engin, The Planetoids oder Botticelli Baby. Junge Jazzfans kommen bei den Konzerten der Nils Landgren Funk Unit, dem Omer Klein Trio, der Jazzrausch Bigband, dem Matti Klein Soul Trio mit Max Mutzke oder von Gianluigi Trovesi mit dem Orobico Quartett voll auf ihre Kosten. Das gesamte Programm findet man auf www.jazzandjoy.de.

Neue Spielzeit im Wormser mit vielen Highlights

Doch, es gibt ein Leben nach dem Streaming: Nämlich das richtige Live. Unter diesem Motto steht die neue Spielzeit des Wormsers. Ob Theater, mitreißende Konzerte, Comedy oder Tanzshows – hier wird für jeden Geschmack etwas geboten. Im Bereich Konzerte beispielsweise reicht das Angebot von mittelalterlichen Klängen bei FAUN über Tribute-Shows, die Musiklegenden aufleben lassen, bis hin zu Hip-Hop in neuem Gewand von Joy Denalane, Max Herre und dem Ensemble von „Mikis Takeover!“ Mehr Infos auf www.das-wormser.de.

KulturPass der Bundesregierung

Der Kulturpass richtet sich an alle jungen Erwachsenen in Deutschland, die in diesem Jahr 18 Jahre alt geworden sind oder noch werden. Seit Mitte Juni ist das Angebot der Bundesregierung gestartet – ein virtueller 200-Euro-Kulturgutschein, der für kulturelle Angebote eingelöst werden kann, darunter Tickets für Konzerte, Theater- und Kinovorstellungen oder auch Eintrittskarten für Museen, Ausstellungen oder Parks sowie Bücher, Tonträger und Noten.

Quelle – Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms Foto a.agon münchen