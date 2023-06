Worms – 2.300 Besucher bei der 15. Wormser Kulturnacht!

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar. Abend voller Kunst, Kultur und Musik/ Veranstalter zieht positives Fazit

Bei sommerlichen Temperaturen bot die Wormser Kulturnacht am 24. Juni ihren Besuchern einen Abend voller Kulturgenuss. Zahlreiche städtische und private Kulturinstitutionen, aber auch Gastronomen, Einzelhändler und Vereine öffneten an diesem Abend ihre Türen bis in den späten Abend und boten den Wormser Kulturschaffenden eine Bühne.

An den 30 zum Teil ungewöhnlichen Veranstaltungsorten lud ein vielfältiges Programm zum Mitmachen, Staunen und Genießen ein. Dieser Einladung folgten rund 2.300 Kulturinteressierte. Von Kunst über Musik bis hin zu Theater ließ das Programm der 15. Kulturnacht keine Wünsche offen. Der Veranstalter, die Kultur und Veranstaltungs GmbH (KVG), hatte keine besonderen Vorkommnisse zu vermelden.

„Kultur lebt von der Begegnung, vom Austausch und vom Miteinander. Neue Veranstaltungsorte entdecken, toller Musik lauschen, Kunstwerke bewundern – all das sollte gemeinsam erlebt werden“, so Bürgermeisterin Stephanie Lohr bei der Eröffnung in der Dreifaltigkeitskirche: „Daher freue ich mich, dass wir heute hier stehen können und ein unterhaltsames und vor allem persönliches Programm so vieler engagierter Akteure genießen zu können.“

Auch bei der 15. Kulturnacht sorgten die haupt- und ehrenamtlichen Kulturschaffenden für ein spannendes und abwechslungsreiches Programm. Ob szenische Lesungen, anspruchsvolle Kunstprojekte oder Musik aus aller Welt: Die Kulturnacht-Besucher erhielten an diesem Abend spannende Einblicke in die Arbeit der Wormser Kulturszene. Die Aktion „(Vor)ab ins Museum“ lockte bereits tagsüber zahlreiche Besucher in die Wormser Innenstadt: Mit einem Kulturnacht-Ticket durfte man sich über kostenlosen Eintritt in die Museen freuen.

Petra Graen, zuständige Dezernentin für die Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms zeigt sich beeindruckt: „Das Engagement der unzähligen Mitwirkenden ist auch in diesem Jahr wieder überwältigend. Das ist wirklich etwas Besonderes und macht die Kulturnacht zu einer Veranstaltung von Wormsern für Wormser.“

Dr. David Maier, Kulturkoordinator der Stadt Worms, ergänzt: „Die Wormser Kulturszene ist bunt, interkulturell und abwechslungsreich. Ob in der Altstadt, an den einzelnen Locations rund um den Obermarkt, oder auch in den Kirchen und Museen: Überall war etwas los und es hat sich wieder einmal gezeigt, dass Worms einiges zu bieten hat!“

Bei den hochsommerlichen Temperaturen erfreuten sich besonders die Veranstaltungsorte großer Beliebtheit, die bei kühlen Getränken ihr Programm im Freien anboten. Bekannte Orte wie der Innenhof der Martinskirche oder der Kreuzgang im Museum Andreasstift oder das Dominikanerkloster waren auch in diesem Jahr wieder prall gefüllt. Für das leibliche Wohl sorgten in diesem Jahr außerdem auch einige engagierte Gastronomen in der Innenstadt: Bei verlängerten Öffnungszeiten gab es für die Kulturnacht-Besucher Pizza, Pasta, Eis, Currywurst und kleinere Snacks.

Die verschiedenen musikalischen Beiträge in der Innenstadt sorgten nicht nur bei Kulturnacht-Besuchern für gute Stimmung: Auch Passanten in der Hafergasse freuten sich über die Auftritte von Altrheinpower oder CHRISANDRA. Das neueröffnete „kunst.lokal“ lud hier außerdem auch zu einer Ausstellung mit Werken von regionalen Künstlern ein.

Nicht nur die Besucher und Kulturschaffenden zeigten sich zufrieden, auch der Veranstalter zog ein positives Fazit: „Die Veranstaltung lief reibungslos und ohne nennenswerte Zwischenfälle ab“, berichtet Artur Kiefel vom Projektmanagement der KVG.

Kulturnacht 2024

Auch im nächsten Jahr findet die Wormser Kulturnacht statt. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Weitere Informationen findet man unter www.kulturnacht.worms.de.

Die Partner der Kulturnacht

Die diesjährige Wormser Kulturnacht wurde ermöglicht durch die Unterstützung der folgenden Partner: Jakob Jost GmbH, Rheinhessen Sparkasse, Volksbank Alzey-Worms eG und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Worms mbH.

Quelle Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms Foto Bertram