Von Festival zu Festival: Das Theater und Orchester Heidelberg ist nun schon zum fünften Festival in Folge eingeladen – Theater und Orchester Heidelberg in Mülheim, Recklinghausen und Berlin

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – »Das Stillleben«, »Das Märchen von der kleinen Meerjungfrau« und »saufen fechten heidelberg« gehen auf Festivaltour – Das Theater und Orchester Heidelberg freut sich mit der Veröffentlichung des Programms der Mülheimer Theatertage über die nunmehr fünfte Festivaleinladung in Folge. »Das Märchen von der kleinen Meerjungfrau« in einer Fassung von Roland Schimmelpfennig und in der Regie von Marcel Kohler ist nach der Einladung zu den Ruhrfestspielen Recklinghausen (23./24.Mai 2023) nun auch zu den 48. Mülheimer Theatertagen, ebenfalls im Mai 2023 (25./26. Mai) eingeladen. Die frei nach Hans Christian Andersen adaptierte Fassung von Roland Schimmelpfennig nähert sich klug und altersgerecht dem Thema Flucht. Regisseur Marcel Kohler geht zugleich behutsam wie spielerisch an das Thema heran. Und so ist eine charmante, witzige und nachdenkliche Inszenierung entstanden, die von ganz individuellen Fluchten erzählt, uraufgeführt beim Remmidemmi-Festival im Oktober 2022. Für das Heidelberger Ensemble ist es nach 2018, damals mit »Beben«, die zweite Einladung zum renommierten Theaterfestival.

»Das Stillleben« fährt nach Berlin

Eine weitere Festivaleinladung erreichte das Team um Intendant Holger Schultze in der vergangenen Woche. Caren Jeß‘ »Das Stillleben« in der Regie von Tuğsal Moğul, ebenfalls beim Remmidemmi-Festival uraufgeführt, ist zu den Autor:innentheatertagen nach Berlin eingeladen. Das vom Deutschen Theater ausgerichtete Festival für zeitgenössische Dramatik zeigt an 12 Tagen im Mai die wichtigsten Uraufführungen der laufenden Saison aus dem deutschsprachigen Raum. Die Heidelberger Inszenierung ist da am 8. und 9. Mai zu sehen

Diese Fülle an Festivaleinladung ist schon enorm. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir jetzt mit unseren Inszenierungen zu fünf Festivals eingeladen sind. Das ist eine tolle Auszeichnung für unser Haus und zeigt, dass wir ganz vorn in der deutschsprachigen Theaterlandschaft mitspielen. Das erste Mal Autor:innentheatertage Berlin, das erste Mal Bensheim, das zweite Mal Mülheim. Es bestätigt uns in unserer Arbeit und zeigt, was ein Stadttheater kann. So Holger Schultze, Intendant des Theaters und Orchesters Heidelberg

Theater am Puls der Zeit

Dass die Inszenierungen des Theaters und Orchesters Heidelberg nah am Zeitgeschehen sind, bescheinigen weitere Festivaleinladungen. »Das Licht der Welt« von Raphaela Bardutzky in der Regie von Daniela Löffner kam quasi parallel zu den Auseinandersetzungen um den ehemaligen Kohle-Tagebau Lützerath auf die Bühne. Das in einem Klimaaktivist*innen-Camp spielende Stück war Anfang März eingeladen zur Woche junger Schauspielerinnen und Schauspieler nach Bensheim. Das von der Akademie für Schauspielkunst initiierte Festival zeichnet mit den Einladungen junge Spieler*innen in Stücken mit aktuellen Bezug aus. »Das Licht der Welt« ist ebenfalls entstanden im Remmidemmi-Festival und wurde da uraufgeführt.

Auch »saufen fechten heidelberg«, ein performativer Theaterabend zum Thema studentische Verbindungen und Burschenschaften, freut sich über eine Einladung: zum KUSS Festival ans Hessische Landestheater Marburg.

Die künstlerische Auseinandersetzung mit dem brisanten Thema stammt aus der Feder des Instituts für Kontrolle und Exzess, einem Kollektiv der jungen Künstler*innen Ida Feldmann, Naomi Kean, Goldie Röll, Finn Tubbe, Leon Wieferich, die sich für ihr Projekt auf einen Rechercheprozess begaben.

»Das Stillleben« und »saufen fechten heidelberg« sind zurzeit noch im Spielplan des Theaters zu erleben.

»Das Stillleben«

21./23./24. April 2023 jeweils 19.00 Uhr

Völkerkundemuseum

»saufen fechten heidelberg«

1./21./22./30. April 2023, jeweils 20.00 Uhr

Amtsstübl im Verein Alt-Heidelberg

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de