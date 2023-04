Großbaumverpflanzung ans Iqbal-Ufer Heidelberg: Ethianum schenkt Stadt acht Großbäume! Uferpromenade wird noch grüner!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Acht rund 25 Jahre alte Großbäume sind am Montag und Dienstag, 3. und 4. April 2023, auf dem Gelände des Ethianums ausgegraben worden, um an einen neuen Standort im Stadtgebiet umgepflanzt zu werden. In einer technisch aufwändigen Aktion wurden bereits vier Bäume an das Iqbal-Ufer versetzt. Zur Verpflanzung der Bäume wurde ein spezialisiertes Unternehmen beauftragt, welches die fachlichen Belange direkt mit dem Landschafts- und Forstamt abstimmte. Die vier Ahornbäume sind jeweils etwa vier Tonnen schwer und rund acht Meter hoch. Unmittelbar neben der Fläche, die bereits seit einigen Jahren von den „Neckarorten“ genutzt wird, sollen die Bäume nun gut anwachsen und das Neckarufer an dieser Stelle optisch und auch ökologisch weiter aufwerten. Vier weitere Bäume werden nach einer kurzen Zwischenlagerung in der Stadtgärtnerei im Stadtteil Bahnstadt eine neue Bleibe finden. Die Vorbereitungen zur Pflanzung auf den Grünflächen am Gadamerplatz wurden bereits eingeleitet.

Bereits am frühen Morgen hatte eine Spezialfirma begonnen, die Bäume fachgerecht auszugraben. Um die Bäume sorgfältig zu verpflanzen, kam eine der größten hydraulischen Spatenmaschinen Deutschlands zum Einsatz. Diese umstach den breiten Wurzelballen mit hydraulisch angetriebenen Spatenblättern und hob diesen aus dem Erdboden auf den Spezial-Lkw.

Auf dem Gelände des Ethianums im Stadtteil Bergheim wird in Kürze ein neues Laborgebäude errichtet. Bisher befand sich in diesem Bereich der von wertvollen Bäumen überstandene Wandelgarten für die Patientinnen und Patienten. Da es sich bei den Bäumen um vitale, hochwertige Gehölze wie zum Beispiel immergrüne Eichen, Ahornbäumen und Magnolien handelt, sieht sich die Klinik Ethianum in der Verpflichtung, diese Bäume zu erhalten. Um dies zu ermöglichen, überlässt das Ethianum die Bäume der Stadt Heidelberg kostenfrei und übernimmt vollumfänglich die Kosten für die Verpflanzung an anderer Stelle im Stadtgebiet Heidelberg. Die neuen Standorte auf städtischen Flurstücken wurden gemeinsam mit dem Landschafts- und Forstamt der Stadt Heidelberg festgelegt. Die Stadt übernimmt die Bäume an ihrem neuen Standort in das städtische Eigentum und ab dem Zeitpunkt der Verpflanzung die vollumfängliche Verantwortung und Pflege.