Forum Demenz Landau-Südliche Weinstraße: Aktivierungstasche ab April wieder bestellbar

Das Forum Demenz Landkreis Südliche Weinstraße – Stadt Landau hat zum dritten Mal eine Aktivierungstasche für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen zusammengestellt. Auch von Demenz betroffene Personen hätten ein Bedürfnis nach Beschäftigung, jedoch falle es ihnen häufig schwer, sich selbst Aufgaben zu suchen, so die Verantwortlichen des Forums. In der Aktivierungstasche finden sich daher wieder viele Anregungen und Tipps, um den Alltag mit Demenzerkrankten zu Hause zu gestalten.

Die Aktivierungstasche richtet sich an Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau. „Das Forum Demenz leistet mit der Neuauflage der Aktivierungstasche erneut einen Beitrag zur Gestaltung des Alltags für demenzerkrankte Menschen sowie deren Angehörige“, betonen Landrat Dietmar Seefeldt und Bürgermeister Dr. Maximilian Ingenthron.

Der Schwerpunkt der Neuauflage liegt auf Ideen und Impulsen für unterschiedliche Beschäftigungsmöglichkeiten, unter anderem Anregungen zum gemeinsamen Memoryspielen. Für die neue Aktivierungstasche wurden Memorykarten mit Berufen zusammengestellt. Nicht nur das Sammeln ist ein Ziel. Genauso wesentlich ist, dass die Karten Erinnerungen wecken und schließlich zum Erzählen anregen.

„Auch Musikhören und Singen ist für viele Betroffene geeignet“, berichten Jana Steimer von der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und Ulrike Sprengling, Beauftragte für ältere Menschen der Stadt Landau, die das Forum Demenz koordinieren. „So können beispielsweise aus der Jugendzeit bekannte Schlager glückliche Erinnerungen stimulieren und die Stimmung aufhellen.“

Die Neuauflage der Aktivierungstasche beinhaltet dieses Jahr neben einem Einführungstext auch eine Notfallkarte für pflegende Angehörige. Ebenso ist eine Sprüchesammlung enthalten. Nicht fehlen darf in der Zusammenstellung auch eine symbolische „kleine Auszeit“ für Angehörige in Form einer Postkarte mit einem Teebeutel.

Erhalt und Förderung der taktilen Wahrnehmung, also wahrnehmen über die Haut, ist ebenso ein wichtiger Baustein in der Begleitung von Menschen mit Demenz. Tastimpulse, die über Finger, oder Handinnenflächen aktiviert werden, sind anregend und beruhigend zugleich und so kann mit Tasttafeln, die mit unterschiedlichem Material beklebt sind, große Freude erlebt werden. Die Aktivierungstasche beinhaltet eine Anleitung zur einfachen Herstellung von Tasttafeln aus Karton.

In der Seniorenarbeit haben sich auch „Nestel-Objekte“ etabliert, die nicht nur über verschiedene Anbieter erworben werden können, sondern auch selbst hergestellt werden können. In der Aktivierungstasche werden einige Beispiele für verschiedene Erlebnis-Objekte vorgestellt, die selbst hergestellt werden können: das Tüdelarmband, der Kuschelmuff und die Erlebnis-Schnur oder Fühlschnur. Auch stellt die Arbeitsgruppe Forum Demenz in der aktuellen Auflage der Aktivierungstasche ein kleines Nestelkissen zur Verfügung, Daneben befinden sich in der Tasche wichtige Infos zu Aromaölen. Geeignete Öle, Rezeptideen sowie Anwendungsmöglichkeiten werden beschrieben.

Die Taschen werden auf dem Postweg zugesendet (nur im Landkreis Südliche Weinstraße und in Landau) und können ab April kostenfrei bestellt werden, telefonisch oder per E-Mail: