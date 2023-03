Containerlogistik zum Anfassen! Contargo Rhein-Neckar lädt zum Tag der Logistik nach Mannheim ein

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/pm Contargo) – Die Contargo Rhein-Neckar GmbH lädt am 20. April 2023 um 11 Uhr zur Besichtigung ihres Containerterminals im Mannheimer Handelshafen ein. Schüler:innen, Studierende und die interessierte Öffentlichkeit erfahren bei einer kurzen Einführung ins Unternehmen sowie dem anschließenden Terminalrundgang viel über die Containerlogistik und die Karrieremöglichkeiten in dieser Branche.

„In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die Logistik eine systemrelevante Versorgungsfunktion für Produktion, Handel und Konsumenten hat“, sagt Marco Speksnijder, Managing Director Contargo Rhein-Neckar. „Tatsächlich handelt es sich ja um den drittgrößten Wirtschaftsbereich in Deutschland, der unverdientermaßen immer noch zu wenig bekannt ist. Mit diesem Besichtigungstermin möchten wir den Zugang zu unserer Branche erleichtern und zeigen, dass es sich um ein spannendes Arbeitsfeld handelt, das Beschäftigungsmöglichkeiten mit Zukunftspotenzial bietet.“

Terminal Mannheim

Das Containerterminal in Mannheim bildet zusammen mit einem Terminal in Ludwigshafen eine wichtige Schnittstelle für Container zwischen den westlichen und nördlichen Seehäfen, der Metropolregion Rhein-Neckar und dem weiteren europäischen Hinterland. Am Terminal wechseln die Container den Verkehrsträger – von der Bahn oder dem Binnenschiff auf den Lkw oder andersherum. Das Terminal ist über Linienverkehre per Binnenschiff und Bahn an die Seehäfen Antwerpen, Rotterdam, Hamburg und Bremerhaven angebunden. Zu den weiteren Dienstleistungen gehören beispielsweise Zollabwicklung, Verkauf und Vermietung von Gebrauchtcontainern, Lagerung von Leercontainern sowie Reparatur, Wartung und Instandhaltung der Transportbehälter nach allen geforderten weltweiten Standards.

Terminalbesichtigung

Am Tag der Logistik treffen sich die angemeldeten Besucher um 11 Uhr am Eingang des Bürogebäudes in der Werfthallenstraße. Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 15 begrenzt, sie müssen mindestens 16 Jahre alt sein und benötigen einen Ausweis. Anmeldungen nur über die Webseite des „Tag der Logistik“: http://bit.ly/3TvBcA8. Anmeldeschluss ist der 19. April 2023.

Über Contargo

Mit einem Jahrestransportvolumen von 2,1 Mio. TEU gehört Contargo zu den großen Container-Logistik-Netzwerken in Europa. Contargo integriert den Containerverkehr zwischen den Westhäfen, den deutschen Nordseehäfen und dem europäischen Hinterland. Contargo verfügt über 24 Containerterminals in Deutschland, Frankreich und der Schweiz sowie über weitere Standorte in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Polen. Zudem betreibt das Unternehmen eigene Schiffs- und Bahnlinien. Die über 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2022 einen Jahresumsatz von 711 Mio. Euro. www.contargo.net

Foto: © Contargo