Heidelberg – Mittagessensangebot von Seniorenzentren!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In den Heidelberger Seniorenzentren gibt es eine große Solidarität und Hilfsbereitschaft in Zeiten der Coronavirus-Pandemie. Jetzt haben Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit, in den Seniorenzentren in Wieblingen, Rohrbach, Pfaffengrund, Weststadt und Ziegelhausen nach vorheriger telefonischer Anmeldung vor Ort Mittagessen abzuholen. Hochaltrigen und mobilitätseingeschränkten Senioren kann das Essen auch nach Hause gebracht werden. Auch im Seniorenzentrum Altstadt ist geplant, nach Möglichkeit eine Essensausgabe zu starten. Alle anderen Zentren sind mit ihren Dauernutzerinnen und -nutzern des Mittagstischs im Gespräch und suchen nach Bedarf individuelle Lösungen. Die Kontaktdaten der Seniorenzentren in den Stadtteilen sind zu finden unter www.seniorenzentren-hd.de.

Auf der Homepage der Stadt Heidelberg gibt es auch eine Übersicht über nachbarschaftliche Hilfsangebote : https://www.heidelberg.de/hd/corona-virus_+hilfsangebote+in+heidelberg.html

