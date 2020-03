Landau – Problemabfälle werden eingesammelt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 23. bis 27. März 2020 werden im Landkreis Südliche Weinstraße wieder Problemabfälle eingesammelt. Den Bürgern im Landkreis wird dabei wieder Gelegenheit gegeben, ihr Umweltbewusstsein unter Beweis zu stellen und Problemabfälle umweltgerecht zu entsorgen. Die beauftragte Entsorgungsfirma wird zu folgenden Terminen Fahrzeuge und Personal bereithalten:

Albersweiler, Sportplatz

Montag, 23.03.2020, 9:45 Uhr bis 10:45 Uhr

Annweiler, Parkplatz Stadion

Montag, 23.03.2020, 15 Uhr bis 17 Uhr

Billigheim-Ingenheim, Parkplatz Ev. Kirche Mühlhofen

Freitag, 27.03.2020, 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr

Birkenhördt, Dorfgemeinschaftshaus

Donnerstag, 26.03.2020, 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr

Dörrenbach, Parkplatz Ortseingang

Donnerstag, 26.03.2020, 11.15 Uhr bis 12.00 Uhr

Gleisweiler, Parkplatz Weinstraße

Dienstag, 24.03.2020, 11:15 Uhr bis 12:00 Uhr

Gleiszellen-Gleishorbach, ehemalige Traubenannahmestelle

Donnerstag, 26.03.2020, 9:45 Uhr bis 10:45 Uhr

Herxheimweyher, am Dorfgemeinschaftshaus

Freitag, 27.03.2020, 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr

Knöringen, alter Schulhof

Dienstag, 24.03.2020, 8:30 Uhr bis 9:15 Uhr

Maikammer, Parkplatz am Schwimmbad

Dienstag, 24.03.2020, 15 Uhr bis 17 Uhr

Niederhorbach, Parkplatz am Sportplatz

Freitag, 27.03.2020, 9:45 Uhr bis 10:30 Uhr

Oberhausen, Dorfgemeinschaftshaus

Freitag, 27.03.2020, 8:30 Uhr bis 9:15 Uhr

Oberschlettenbach, Parkplatz am Brunnen

Donnerstag, 26.03.2020, 15:00 Uhr bis 15:45 Uhr

Offenbach, westl. Feuerwehrhaus

Freitag, 27.03.2020, 15 Uhr bis 17 Uhr

Ramberg, Kreuzwoogstr., neben Feuerwehr

Montag, 23.03.2020, 8:30 Uhr bis 9:15 Uhr

Rinnthal, Parkplatz am Friedhof, Schulstraße

Montag, 23.03.2020, 11:15 Uhr bis 12:00 Uhr

Roschbach, Raiffeisenplatz

Dienstag, 24.03.2020, 9:45 Uhr bis 10:45 Uhr

Silz, Parkplatz am Friedhof

Donnerstag, 26.03.2020, 16:15 Uhr bis 17:00 Uhr

Waldhambach, Parkplatz unterhalb Sportplatz

Donnerstag, 26.03.2020, 8:30 Uhr bis 9:15 Uhr

Wernersberg, Dorfmittelpunktsplatz

Montag, 23.03.2020, 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr

Weyher, Parkplatz Glockenbrunnen

Dienstag, 24.03.2020, 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr

Eingesammelt werden Farben, Lacke, Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Batterien, Pflanzenschutzmittel und Giftstoffe. Gebrauchtes Motoren- und Getriebeöl wird nicht angenommen. Seit dem 1. Juli 1987 müssen Verkäufer von Motoren- und Getriebeöl das Altöl von ihren Kunden kostenlos zurücknehmen. Bei der Problemabfallsammlung werden lediglich ölverunreinigte Putzlappen u. Ä. angenommen. Auch Altmedikamente werden bei der Problemabfallsammlung nicht mehr erfasst. Altmedikamente in haushaltsüblichen Mengen können in die Restmülltonne gegeben werden. Verpackungen aus Pappe und Beipackzettel gehören in die Papiertonne. Leere Kunststoffdosen, Folien, Blister und Tuben gehören in den gelben Wertstoffsack. Leere Glasflaschen gehören in den Altglascontainer. Bei der Sammlung werden die Problemabfälle von Privathaushalten kostenlos mitgenommen. Es sollten pro Haushalt nur Mengen bis 50 kg bzw. 50 l abgegeben werden. Gewerbebetriebe, die Problemabfälle entsorgen lassen möchten, können sich unmittelbar mit der SAM GmbH (Tel.: 0 61 31 / 98 29 80) in Verbindung setzen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Problemabfälle nur in geschlossenen Behältern und Verpackungen abgegeben werden können. Vor Eintreffen des Sammelfahrzeuges sowie während und nach der Sammlung dürfen keine Problemabfälle abgestellt werden. Die Problemabfälle sind direkt beim Sammelpersonal abzugeben! Weitere Informationen finden Sie im SÜW-Wertstoff-Ratgeber 2020. Für Rückfragen steht die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, Tel.: 06341 940-420, zur Verfügung.