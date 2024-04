Landkreis Germersheim – Mutmaßlicher Kinderansprecher in Bellheim gemeldet

Landkreis Germersheim / Bellheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag (06.04.2024), gegen 18:30 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass in Bellheim, in der Hauptstraße, ein älterer Mann zwei Mädchen angesprochen und auf ein Eis eingeladen haben soll. Die Kinder antworteten dem Mann jedoch nicht und fuhren mit ihren Fahrrädern davon. Letztlich sei der Mann in sein Fahrzeug gestiegen und weggefahren. Bei der Person soll es sich um einen ca. 60-70 Jahre alten Mann gehandelt haben. Dieser sei etwa 1,80 m groß gewesen, habe eine Brille und ein rotkariertes Hemd getragen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einem schwarzen PKW (mit KIB-Kennzeichen.) Bei der sofortigen Überprüfung durch die Polizei konnte der PKW nicht mehr angetroffen werden.

Wir nehmen solche Meldungen immer sehr ernst. Deshalb suchen wir Zeugen:

– Wer hat den Sachverhalt beobachtet?

– Wer kann Hinweise zu dem Mann geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Dienststelle in Germersheim unter der Telefonnummer 07274 958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Meldungen darüber, dass Kinder aus Fahrzeugen heraus oder sonst angesprochen werden, beunruhigen alle Eltern und Erziehungsverantwortlichen. Jedoch hat nicht jeder Fremde, der ein Kind anspricht, Böses im Sinn.

Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in Ihrer Nachbarschaft vor.

Wir bitten Sie auf Basis von Gerüchten keine Falschinformationen zu verbreiten.

Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke.

Bitte vertrauen Sie bei Ihrer Meinungsbildung nur gesicherten Quellen. Gesicherte Informationen erhalten Sie von Ihrer Polizei unter https://s.rlp.de/5vx.

Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor. Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen.

Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz. Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

Wir nehmen Ihre Ängste ernst und sind stets für Sie ansprechbar. Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf. Nur so können wir auch Ermittlungen aufnehmen. Denn wir kümmern uns und gehen jedem Hinweis nach. Auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden Sie weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)