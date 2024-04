Wörth – Räuberische Erpressung – Jugendliche im Bereich Sportplatz Neuburg mit Waffe bedroht

Wörth – Neuburg am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Abend des 06.04.2024, gegen 23:00 Uhr hielten sich mehrere Jugendliche im Bereich des Sportplatzes in Neuburg am Rhein auf. Zu diesem Zeitpunkt seien zwei vermummte Personen dazugekommen. Einer der Beiden habe die Jugendlichen mit einer vermeintlichen Schusswaffe bedroht, einmal in die Luft geschossen und die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert. Zwischenzeitlich betrat der zweite Täter ein dortiges Firmengelände und suchte dort nach Wertgegenständen. Da weder auf dem Firmengelände noch bei den Jugendlichen Wertgegenstände aufzufinden waren, entfernten sich die Täter mit einem PKW von der Örtlichkeit. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Wörth per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de oder per Telefon unter 0727192210 zu wenden.

Quelle: Polizeiinspektion Wörth (ots)